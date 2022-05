A gyógyszerek árának emelkedését hozhatja a javaslat, de a gyártók szerint nincs más út

Áremeléssel is járna a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetségének (HGYSZ) egyik javaslata, amellyel javítanák a hazai gyógyszertárak jövedelmezőségét – írja a Népszava

Ma Magyarországon több mint 1500 kistelepülésen még fiók gyógyszertár sem működik, azaz 670 ezer ember nem tudnak gyógyszerhez jutni a saját lakóhelyén - mondta a lap szerint Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetségének (HGYSZ) elnöke, Zlinszky János a szervezet szerdai konferenciáján. A gyorsan megoldandó problémák között említette a támogatott termékek árrésének rendezését, az ügyeleti rendszer újragondolását, a kistelepülések gyógyszerellátásának javítását, illetve középtávon az üzemeltetési szabályoknak jelentősebb frissítését.

A gyógyszertárak jövedelmezőségét javító javaslatukban 17 milliárdos állami többletforrással és a lakossági térítési díj 3-4,5 milliárdos emelésével kalkuláltak.

Indoklásuk szerint ezzel tíz éve változatlan kiskereskedelmi árrést számolhatnak fel a támogatott készítmények után, és ezek a termékek adják a patikák forgalmának 60 százalékát. Az árrés módosításával a betegek számára átlagosan 3-120 forinttal drágulna egy doboz gyógyszer.

Zlinszky János hozzátette: úgy látja, hogy amikor 50 forint egy zsömle, 500 forint alatt nem lehet kenyeret kapni, akkor az általuk javasolt modell szerinti áremelés a tűréshatáron belül van, és szerinte nem is a lakossági láb okozna problémát, hanem a költségvetési.

Greskovits Dávid, a Magyarországi Gyógyszergyártók Szövetségének (Magyosz) elnöke arról beszélt, hogy miközben a hazai gyógyszergyártás a külgazdaság motorja erős kihívást jelent számukra a pénzügyi árfolyamoknak való erős kitettségek, a növekvő bér- és alapanyag költség növekedése. A hazai támogatási politikai is sújtja őket: 2008 és 2021 között a forgalomba lévő közfinanszírozott generikus gyógyszerek közül több mint 1600-nak átlagosan 20,5 százalékkal csökkent az ára - írja a lap.

Az érintett készítményeket az európai piacon is csak annyiért tudták értékesíteni, amennyit azokért hazai biztosító fizetett, erre pedig a nem fenntartható piacokon termékkivonással tudnak csak reagálni. Az orosz–ukrán háború tovább rontja a kilátásokat, egy elfogadásra váró ukrán törvényjavaslat szerint ugyanis azoknak a gyógyszergyártóknak a termékeit felfüggesztik Ukrajnában, amelyeket Oroszországban állítanak elő. Ez sok magyar gyógyszercéget érinthet majd.

A Gyógyszer-nagykereskedők Szövetségének elnöke Feller Antal is arról beszélt, hogy egyre csökkenő árréstömegből kell gyógyszerekkel ellátniuk a patikákat, miközben a költségek nőnek. Az ukrán-orosz háború a gyógyszerellátásra is hatással van. Például meghosszabbodtak a kínai-európai szárazföldi útvonalak és a korábbi 35 nap helyett most 43 nap alatt érkeznek meg az áruk, a nyersanyaghiány miatt egyre több lehet hiánycikkek száma. A COVID-19 esetleges újabb hullámai a teljes ellátási csatornára hatással lesznek. Míg Európán belül átmeneti nyugvópontra jutott a járvány, Kínában egyre nagyobb területeket zárnak le, és ennek következtében nyersanyaghiányra lehet számítani.

