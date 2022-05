Bejelentette Gulyás Gergely és Nagy Márton a különadók részleteit - Százmilliárdokat szednek be

Nagy Márton tételes felsorolása szerint az új „extraprofit” különadókból idén mintegy 800 milliárd forintot akarnak beszedni (jövőre többet, mert közben növekszik a gazdaság, így az adóalapok is), és arra is utalt, hogy az intézkedéscsomagon belül a kiadáscsökkentési és a bevételnövelési célú lépések egymáshoz képest nézett aránya 60-40% lesz. Ebből az következik, hogy a kiadásvágási intézkedések rövid távon mintegy 1200 milliárd forintot takarnának és így ezekből együtt rövid távra 2000 milliárd forintos csomag adódik, ami meghaladhatja az idei GDP 3%-át.



A számítás több bizonytalanságot is tartalmaz, például amiatt, hogy Nagy Márton további kisebb adóemelésekre (jövedéki adóemelés, cigaretta és alkohol adója,népegészségügyi termékadó) is utalt, összességében további 100 milliárd forintos keretösszegben, így idén összesen 900 milliárd forintos többlet adóbevétellel kalkulál a kormány, amiből 700 milliárd forint menne a rezsivédelmi alapba, 200 milliárd pedig a honvédelmi alapba. Így tehát a 900 milliárd forintos idei plusz bevételi célból és abból, hogy ez a csomag 40%-a lenne, az adódik, hogy a kiigazító csomag tényleges mérete 2250 milliárd forint körüli. Ez 61 ezer milliárd forint körüli idei GDP-t feltételezve már 3,7%-os GDP-arányos kiigazítást jelentene. A 2250 milliárdos csomag még a Portfolio 1500 milliárd forintos (a piacon a legnagyobbnak mondható) számításainál is nagyobb csomagot jelent.



További bizonytalanságot jelent, hogy mely beruházások milyen időre lesznek eltolva. Nagy Márton 1 éves halasztásról beszélt, de nem világos, hogy 2023-ban esetleg a 2022-ről eltolt beruházásokat még tovább tolják-e, vagy teljesen új kormányzati döntés születik. A beruházás halasztások terén az esetleges átfedések a 2023-ra vonatkozó további kiigazító csomag méretét csökkenthetik.



Összességében úgy tűnik, hogy a 2022-2023-as költségvetési kiigazítás méretét tekintve az egyik legnagyobb lehet a magyar költségvetések rendszerváltozás óta írt történetében.