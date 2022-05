Itt az MNB döntése: ma sem emelkedik tovább a kamat

Az elmúlt hetekhez hasonlóan csütörtökön ismét 6,45%-os kamat mellett hirdette meg egyhetes betéti tenderét az MNB. Legközelebb egy hét múlva emelkedhet ismét az irányadó kamat miután kedden a Monetáris Tanács dönt majd az alapkamatról.

Nem változtatott az irányadó kamaton az MNB, a jegybank ismét 6,45%-os ráta mellett hirdette meg egyhetes betéti tenderét. Ezzel április 28. óta változatlan a kamatszint, vagyis az MNB tartja magát ahhoz a stratégiához, hogy havonta egyszer, az alapkamat emelése után módosul az irányadó kamat is.

Pedig most akár indoka is lehetett volna az MNB-nek, hogy kamatot emeljen, hiszen a miniszterelnök szerda esti különadókkal kapcsolatos bejelentése után a forint erőteljesen gyengült, a 395-ös szintig emelkedett az euró jegyzése, ami már csak egy hajszálra volt a március elején látott 400-as történelmi csúcstól. A jegybank pedig kimondta korábban, hogy az egyhetes kamattal az átmeneti pénzpiaci feszültségekre kíván reagálni.

Az majdnem biztosra vehető, hogy a jövő héten tovább emelkedik majd az egyhetes kamat, csak a mérték kérdéses. Az utóbbi hónapokban az volt a megszokott, hogy a Monetáris Tanács rendre 100 bázisponttal emelte az alapkamatot, majd két nappal később 30 bázisponttal emelkedett az egyhetes ráta. Így a kettő közeledett egymáshoz. Virág Barnabás MNB-alelnök épp a napokban nyilatkozott arról, hogy megítélése szerint akár az eddigi tempó felével is elegendő lehet szigorítani mostantól, vagyis kedden könnyen lehet, hogy már csak 50 bázispontos lesz az alapkamat-emelés. Az viszont kérdés, hogy az hogyan hat majd az irányadó kamatra. Ha továbbra is hasonló tempóban akarják közelíteni a kettőt egymáshoz, akkor könnyen lehet, hogy csütörtökön is kisebb lesz a kamatemelés.

A jelenlegi 6,45%-os magyar irányadó kamat továbbra is a legmagasabb a régióban, a befektetők egyre inkább arra számítanak, hogy a cseh jegybank már a szigorítási ciklus vége felé járhat. Főleg úgy, hogy júniusban egy közismerten galamb jegybankár veszi át az irányítást Prágában. A lengyelek várhatóan még emelnek, de a 120 bázispontos magyar kamatelőny egyelőre nincs veszélyben.

