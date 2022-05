Diákoknak szóló kedvezményajánló nyert a startup-ötletparádén

A csapat legalább annyit számít, mint az ötlet, a szakértelem legalább olyan értékes, mint a tőke – ez derült ki az MVM Edison startup verseny idei döntőjében, amelyben 11 ígéretes projekt mutatkozott be korai és érett fázisban egyaránt. A többféle területet lefedő ötletverseny zsűrijében helyet foglaló tagok szerint a sikerben a meggyőző, rátermett társaság játszik kulcsszerepet és már a nulladik ponttól külpiacokban kell gondolkodni.

Tőkét, szakértelmet, mentorálást és kapcsolatrendszert is nyertek azok a startup csapatok, akik részt vettek a témában megrendezett legfontosabb hazai versenyen a közelmúltban. Az MVM Csoport startup közösségek iránti elkötelezettsége hívta életre MVM Edison startup versenyt 2016-ban, amelyet azóta minden évben megrendeznek.

A Smart Future Lab Zrt. gondozásában 6 éve elindított megmérettetés mára önmagában is önálló márka és a startup világ kiemelten fontos eseménye lett.

A projekt 2016-os indulása óta közel ötszáz csapat pályázott, a szervezők 59 döntőst mentoráltak és 16 nyertest ünnepelhetett a verseny kapcsán. Az elmúlt években az EDISON segítségével a Smart Future Lab Kft. öt projektet támogatott befektetéssel.

Csaknem kétszáz nevezés

Mint azt Bertalan Zsolt, az MVM Zrt. csoportszintű technológiai és innovációs igazgatója köszöntőjében kifejtette: a versenynek az elmúlt két évben még nagyobb jelentősége lett, mint korábban, hiszen a számos piaci kihívás mellett, még a pandémia okozta nehézségekkel is meg kell küzdenie minden kis-, közép- és nagyvállalatnak, nem is beszélve az egyéni és magánvállalkozókról.

A kialakult helyzetre reagálva minden eddiginél erőteljesebb digitalizáció volt a megoldás, mely önmagában is rengeteg izgalmas ötletet eredményezett ebben az időszakban. Így nem meglepő, hogy idén 186 nevezés érkezett, országhatáron innen és túl.

Ezek közül szakmai zsűri választotta ki a 11 legígéretesebbet, így 7 csapat korai, ötlet fázisú, míg 4 csapat érett fázisú megoldása jutott a döntőbe. Ebben az évben a fenntarthatóság jegyében is a smart home, smart city, E-mobility és Internet of Things kategóriákon belül várták a jelentkezéseket, a „korai ötlet”, valamint az „érett” fázis kategóriába egyaránt.

A szakmai zsűri döntése alapján az érett és az ötlet fázis első helyezettjei 5 millió forintos fődíjat, a második és harmadik helyezettek pedig 3, illetve 1 millió forintot nyertek.

A döntőben helyezést elérő csapatok ráadásul esélyt kapnak az akár 50 millió forint értékű magvető befektetés elnyerésére is, amelyet az MVM Smart Future Lab Zrt. biztosít.

Szerteágazó témák

Az idei versennyel kapcsolatban Bertalan Zsolt portálunknak elmondta: „a felhozatal jó volt, a zsűriben is beszéltünk róla, hogy idén is nagyon jó csapatokat sikerült kiválogatnunk.

Pedig nem egyszerű feladat több, mint 180 pályázóból rátalálni azokra, ahol igazán jó az ötlet is, a csapat is, valamint kellően elszántak.

Szerencsére az elmúlt években a kollégáim már nagyon nagy rutinra tettek szert, profin tudják előszűrni a csapatokat, és ez nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy a végén, a Demo Day-en kiváló minőségű prezentációkkal találkozunk.”

A verseny sokszínűségét segítette az is, hogy a fenntarthatóság ma egy nagyon szerteágazó, az élet minden területén jelen lévő elvárássá vált, legyen szó hulladék-újrahasznosításról, élelmiszer-pazarlásról, energiafelhasználásról vagy közlekedésről. Éppen ezért a verseny döntőjében is sokrétű tematika mentén mutathatták be az ötleteiket a legjobb versenyzők.

Nem csak a pénz segít

A jövőről szólva Bertalan Zsolt kijelentette: „a nyertesekkel egyeztetünk a következő hónapokban az együttműködés lehetséges irányairól. Egyáltalán nem biztos, hogy befektetés lesz a vége, hiszen van olyan startup is, amelyiknek nem tőke kell, mert az már a rendelkezésére áll és inkább szaktudásra van szüksége. Ez nagyon sokféle lehet, a szabályozástól kezdve a menedzsment-szakértelmen keresztül az adott iparághoz való hozzáértésig.”

A csapat a legfontosabb

„Nagyon sokszor alapvetés, hogy a startupoknál a siker jelentős része magán a csapaton múlik, ez pedig a három perces előadások alatt alkotott benyomás, valamint a kérdésekre adott válaszok kapcsán nagyon előtérbe kerül” – mondta el a bírálat szempontjairól Répássy Zsuzsanna Réka, az ittaszezon.com alapítója, aki maga is zsűritag volt a versenyen. Úgy vélte, az idei versenyen kifejezetten profi csapatok adtak elő megkapó ötleteket, és minden projektben meg lehetett találni az értéket. A döntős csapatokról szólva kijelentette:

aki ebben a hétben benne volt, már egy fantasztikus eredményt ért el, nem véletlenül lettek kiválasztva, és nem hiába foglalkozott velük ennyi ember.

Az érintett kezdeményezések jövőjét egyértelműen az exportpiacokon, a nemzetközi megmérettetésben látja Répássy Zsuzsanna Réka. Szerinte már a nulladik pillanattól a nemzetközi kitekintésben kell gondolkodni. „Aki csak a magyar piacra koncentrál, az sok szempontból nagy kockázatnak teszi ki a cégét, az ötletét. Kicsi piac vagyunk, az első adandó alkalommal ki kell menni, meg kell ismerni más üzleti lehetőségeket” – fogalmazott.

Ki kell lépni a piacra

A sikerben bízik Vojtek Endre, az MVM Zrt. kereskedelmi és ügyfélkapcsolati vezérigazgató-helyettesi senior tanácsadója is, aki szintén a zsűri tagjaként vett részt a versenyben.

Úgy véli, hogy a csapatok döntő többségét néhány év múlva viszontláthatjuk a piacon.

A sikerhez szerinte elengedhetetlen, hogy az ötlet végiggondolt legyen, és nem csak egy-egy kiragadott résszel foglalkozzon a csapat, ennek megfelelően egy átlátható és működőképes üzleti koncepciója legyen. „A másik szempont nálam, hogy valóban egy csapat legyen a bemutatkozó társaság, ott legyenek azok az egyéniségek, azok az arcok, akikből sugárzik az, hogy ők képesek lehetnek sikerre vinni az adott vállalkozást” – tette hozzá.

A sikerhez vezető út a piacra lépésben rejlik Vojtek Endre szerint.

Mindazok a csapatok, akik részt vettek a verseny döntőjében, már nyertek.

Azzal, hogy volt egy olyan ötletük, amit képesek voltak abba az irányba elvinni, hogy abból hogyan lehet pénzt csinálni. Ennek megfelelően a tanácsom nagyon egyszerű: csináljanak pénzt. Ne azon gondolkodjanak, hogy hogyan lehet tesztelgetni, hogyan lehet még finomítani egy alkalmazást, hanem menjenek piacra holnap” – fogalmazott.

Lehetőséget jelent a helyezés

A döntő első helyezettje ötlet kategóriában a Diverzum csapata lett.

A startup egy olyan platformot tervezett, amely összeköti a diákokat és a népszerű márkákat az exkluzív diákkedvezményeik segítségével.

A csapat által fejlesztett platform lehetővé teszi, hogy a tanulók a lehető legjobb, személyre szabott ajánlatokat kapják meg, amiknek köszönhetően könnyen kialakulhat a márkahűség is egy-egy brand iránt.

„A verseny és az első hely egy mérföldkő volt a csapat életében. Bár eddig is szépen növekedtünk, ezt most már jelentős forrással támogathatjuk meg, amely sokkal nagyobb mozgásteret fog adni” – mondta el a Portfolio-nak László Miklós, társalapító. A sikert azonban nem csupán a pénz jelenti.

Rengeteget fejlődtünk mind a workshopok, mind pedig a mentorunkkal való konzultációknak köszönhetően.

Ezt mi sem mutatja jobban, mint hogy a verseny februári kezdéséhez képest májusra sikerült megtízszereznünk a havi forgalmunkat. Emellett elértük a 20 ezer regisztrált felhasználót, és mindezt nulla kezdőtőkével, mely részben az Edisonnak volt köszönhető.”

Mint elmondta, a Diverzum legfőbb célja a következő hónapokban a csapat bővítése, a termékfejlesztés és az első körös tőkebevonás lezárása lesz.

„Célunk, hogy a szeptemberi tanévkezdésre minden készen álljon ahhoz, hogy a jelenleginél is sokkal több diák hozhassa ki a legtöbbet a pénzéből. A partneri kapcsolatok további építésén túl az első külföldi pilotunkat is elkezdjük majd tervezni” – tette hozzá László Miklós.

A cikk megjelenését az MVM Edison támogatta.

Fotó: Getty Images