Mi lesz a Revout-rivális német neobank sorsa? Aggódjanak az ügyfelek?

Portfolio 2022. május 31. 12:33

Az N26 egy digitális bank, elsőként indított Európában kizárólag digitális csatornákon banki szolgáltatást. Az alapítók eredtileg egy pre-paid bankkártyát indítottak el 2013-ban. A start-up lényege az volt, hogy serdülő korú fiataloknak kínálnak plasztikot egy banki applikációval, és a szülők beleláthatnak a költéseikbe. Ez természetesen ennek a korosztálynak nem tetszett és nem is annyira használták, viszont a szülők imádták a megoldást és elkezdték azt használni, egyebek mellett költségeik pontos nyomon követésére. Ekkor nevezték át a szolgáltatást a mostani névre, majd megkapta a banki engedélyt, azóta pedig folyamatosan fejlődik és most már biztosítási és megtakarítási termékekkel is foglalkoznak, a közelmúltban viszont szabályozók által feltárt hiányosságok miatt kerültek be a hírekbe – mondta Tonács Attila, a Portfolio pénzügy rovatának elemzője a Portfolio Checklist, lapunk munkanapokon megjelenő podcastjének hétfői adásában.