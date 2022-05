Nagyon súlyos a helyzet a várólistáknál, évek óta nem volt ekkora sorbanállás

Rengetegen, csaknem 56 ezren várnak országszerte valamilyen előjegyzett műtétre hivatalosan, a központi műtéti várólista adatbázis szerint. A valóságban ennél is többen lehetnek, akiket meg kellene operálni, mert a kórházak egy része egyszerűen nem tölti fel a várakozók adatait, hiába kötelező. Sinkó Eszter egészségügyi közgazdász szerint jelenleg sem az orvosoknak, sem a kórházaknak nem érdekük a várólisták lefaragása, de az ápolóhiány is akadályozza ezt. A Kórházszövetség elnöke, Ficzere Andrea szerint a 13,6 milliárdos várólistaprogrammal már elindult a pozitív irányú változás.

Private Health Forum 2022 Mire készülnek a magánegészségügyi szolgáltatók a megváltozott környezetben? Szeptember 7-én jön a Portfolio konferenciája:

Kevés konkrétumokat említett a kormány egészségügyben tervezett lépéseiről parlamenti bizottsági meghallgatásán Pintér Sándor belügyminiszter, aki alá az új kormányban az ágazat tartozik, a kevesek között azonban ott voltak a várólisták. A tárcavezető ugyan még nincs teljesen tisztában a terminológiákkal, így összekeverte a járóbeteg-ellátásban alkalmazott előjegyzést a kórházak műtéti várólistájával, a lényeg azonban, hogy az egyik legfontosabb feladatnak azt nevezte, hogy mindenki a lehető gyorsabban megkapja azt az orvosi ellátást, amire szüksége van.

Rekordközeli várólisták

Nem kérdés, hogy kevés dolog akutabb most a betegellátásban a várólistáknál két olyan év után, amikor szinte minden a koronavírus-járványról és a Covid-betegek ellátásáról szólt, és minden, ami nem volt sürgős, parkolópályára kényszerült. A koronavírus-járvány miatt a világon mindenütt elmaradtak a halasztható műtétek, amelynek következtében a várólisták jelentősen felduzzadtak. Itthon először 2020 novemberétől lépett érvénybe a szabály, hogy csak sürgős operációkat, illetve olyan beavatkozásokat lehet végezni a magyar kórházakban, amelyek halasztása súlyos, maradandó károsodással járna. A járványhelyzet javulásával 2021. június 18-tól már szabadon lehetett operálni, de ez az időszak egybeesett a nyári szabadságolásokkal, így alig tudtak faragni a várólistákon. Tavaly ősztől azután ismét leálltak a halasztható műtétek.

A járvány időszaka és az az idő alatt meghozott intézkedések évekkel visszavetették a műtéti várólistákat, így most majdnem olyan rossz a helyzet, mint 2012-ben, amikor a várólista-csökkentési program elindult.

Akkor több mint 70 ezren vártak valamilyen beavatkozásra, és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) várólista-nyilvántartásában most 56 ezer ember szerepel. A legtöbb páciensnél, 17 és fél ezer embernél szürkehályog-műtétet kellene végezni, de 10500-an várnak térd-, csaknem 8500-an pedig csípőprotézis-beültetésre. Összehasonlításként: 2019-re 26-28 ezer között volt a várakozók száma, ami két év alatt nőtt a duplájára.

Néhány gyakori műtéttípus jelenlegi hivatalos várólistája Beavatkozás típusa Várakozók száma Tárgyhónapot megelőző 6 hónapban ellátott esetek száma Átlagos várakozási idő a megelőző 6 hónapban Térdprotézis-beültetés 10573 2975 246 nap Csípőprotézis-beültetés 8480 5792 143 nap Diagnosztikus szívkatéterezés 2641 26544 13 nap Nyitott szívműtétek 907 1746 52 nap Szürkehályog-műtét 17580 40077 62 nap Nagyobb bélműtétek nem daganatos esetekben 109 137 121 nap Jelelentős kiterjesztett gerincműtét 303 109 201 nap Sérvműtétek implantátum nélkül 2319 3241 38 nap Sérvműtétek implantátummal 1567 1578 47 nap Urológiai kisműtétek 30 72 35 nap Forrás: Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő

A valóságban azonban még a NEAK adatbázisában szereplőnél is többen várnak valamilyen operációra. A Portfolio több oldalról is megerősített információi szerint a kórházak egy része ugyanis egyszerűen nem közöl adatokat, hiába kötelező. A műtétre váró betegeknek pedig – akiknek azonosítószámot kellene kapniuk, hogy az adatbázisban lássák, mikor kerülnek sorra – egyszerűen azt mondják, hogy már nem kell vezetni a központi várólistát. Egyik informátorunk úgy fogalmazott: maradnak a régi módszerek, a kockás füzet és a helyi érdekérvényesítés. Az elmondottakat támasztja alá, ha intézményi bontásban vizsgáljuk a NEAK-várólistáját. Abból ugyanis egyértelműen látszik, hogy ahol nagyon alacsony a várakozók száma, viszont az elmúlt fél évben igen magas volt a várakozási idő, ott valami biztosan nem stimmel.

Míg az Uzsoki Utcai Kórházban az ortopédián például több mint ezren várnak térdprotézisre, és az átlagos várakozási idő másfél hónap volt az elmúlt fél évben,

addig a Szent János Kórházban mindössze alig több mint 200-an szerepelnek a listán úgy, hogy 419 nap az átlagos várakozási idő,

a Sportkórházban pedig 53-an, mégis 210 napba telik, míg megkapja a páciens a térdprotézisét.

Mivel az adatok nem teljeskörűek, a NEAK az év eleje óta nem is közli a várható várakozási időt az egyes beavatkozásoknál. Az egészségbiztosítónak nincs eszköze arra, hogy az intézményeket rászorítsa a várólista-nyilvántartás naprakész vezetésére. Még közvetett sem, amióta – az egészségügyi válsághelyzetre tekintettel és az egészségügyi intézmények pénzügyi stabilitásának biztosítása érdekében – 2020 októberétől a kórházak átlagfinanszírozást kapnak, vagyis a bevételük nem függ a teljesítményüktől.

Amikor mindezt bevezették, a NEAK külön felhívta a kórházak figyelmét, hogy az átállás „semmiképpen sem eredményezheti a betegek ellátásának halasztását, az ellátási kötelezettség figyelmen kívül hagyását.” Arra is kitértek, hogy „a szolgáltatóknak valamennyi jelentési (teljesítmény és egyéb) kötelezettségüket a jogszabályi rendelkezésnek megfelelően továbbra is folyamatosan teljesíteniük kell.”

A betegek Bermuda-háromszöge

Az egészségügyi veszélyhelyzet június 1-jén megszűnik, és az egészségügyi szolgáltatók finanszírozása ismét teljesítményalapú lesz, a kórházak azonban ettől még nem fognak elkezdeni éjjel-nappal operálni. A koronavírus-járvány miatti kapacitásszűkösség és az átlagfinanszírozás jelentős mértékben növelték ugyan a várólistákat, de vannak itt még más tényezők is, amelyek nem éppen a várólistacsökkentés irányába hatnak.

Az egyik ilyen az orvosi bérek egységes, differenciálatlan emelése, ami Sinkó Eszter egészségügyi közgazdász szerint nemhogy ösztönzőleg hatott volna az egészségügyre, hanem negatív hatásokkal járt. A Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központjának igazgatóhelyettese már tavaly decemberben arról beszélt egy konferencián, hogy „a béremelés óta az orvosok leálltak, eldobták a fonendoszkópot, a szikét”. A hálapénz kivezetésével ráadásul az egészségügyi ellátórendszer dezintegráltsági foka nem csökkent, hanem nőtt, és a nővérek is joggal lázadoznak, mert az béreik emelése jócskán lemarad az orvosoké mögött – vélekedett. Sinkó Eszter a Porftolio-nak úgy fogalmazott:

az átlagfinanszírozás, az egységes orvosi béremelés és a szakdolgozóhiány Bermuda-háromszögében egyszerűen elvesznek a betegek.

A közellátórendszer ma ellenérdekelt a betegek ellátásában, amit az is bizonyít, hogy ha teljesítményük után kapnák a finanszírozást, akkor idén havonta összességében 10-14 milliárddal forinttal kevesebbet kapnának, mint a Covid előtti utolsó évben, 2019-ben. A megoldást az egészségügyi közgazdász a teljesítményelszámolás mellett a teljesítményfigyelésben látja, feszesen monitorozva az egyes intézmények kapacitásainak kihasználását.

Emellett szerinte az orvosok jövő évi 10 százalékos béremelésére szánt keretet oda kell adni a menedzsmentnek, hogy differenciálhasson, ezzel is ösztönözve az orvosokat a várólisták ledolgozására.

Az ápolók fizetésének rendezése „megúszhatatlan”, legalább 25-30 százalékos béremelés kell, és az esetükben, valamint az orvosoknál is meg kell jelölni a következő lépcsőket, mert az ő – egyébként markáns – bérnövekményüket is erodálja az óriási infláció. Erre még akkor is áldozni kell, ha nyilvánvaló, hogy a gazdasági környezet nagyon kedvezőtlen közben, és a közoktatás, a szociális ellátórendszer is iszonyúan alulfinanszírozott.

Private Health Forum 2022 Mire készülnek a magánegészségügyi szolgáltatók a megváltozott környezetben? Szeptember 7-én jön a Portfolio konferenciája:

Pénz már lenne a helyzet javítására

A kórházi várólisták csökkentése érdekében még a negyedik Orbán-kormány döntött egy 13,6 milliárd forintos program elindításáról. A finanszírozási díj mértéke nem változott:

a többletként végzett ellátások után továbbra is 30 százalékkal magasabb az elszámolt összeg,

a többletfinanszírozás 80 százalékát pedig a műtéteket és vizsgálatokat elvégző orvosoknak és egészségügyi szakdolgozóknak kell megkapniuk.

A Magyar Kórházszövetség elnöke szerint ez kifejezetten jelentős ösztönzés a programban részt vevők számára, a műtéti számtól függően az ápolók, asszisztensek jövedelme akár havi 100 ezer forinttal is nőhet ez által. Ficzere Andrea szerint ugyanakkor ez a program önmagában nem elég a szakdolgozók megtartásához, illetve új munkaerő felvételéhez. Kiemelte:

A nővérhiány továbbra is komoly gond, ami érdemben hátráltatja a várólisták lefaragását is.

Részben emiatt nem tud minden kórház egyformán részt vállalni a várólistacsökkentési programból, de nem is alkalmas erre minden intézmény – mondta, hozzátéve: fontos lenne bizonyos tevékenységeket – és annak finanszírozását - oda csoportosítani, ahol a szükséges infrastruktúra mellett a kellő szakmai színvonal és rutin is jelen van.

Ficzere Andrea arról is beszélt, hogy a rendelkezésre álló keretből, ha ahhoz minden más is adott, az olyan várólisták mellett, amilyen például a csípő- és térdprotézis-, vagy a szürkehályog-műtét, más olyan vizsgálatokat, beavatkozásokat is el lehet végezni, amit hátráltatott a járvány. Ezek az úgynevezett kapacitáshiányos várólistás beavatkozások: a nőgyógyászati, sebészeti, urológiai műtétek után is 30 százalék plusz finanszírozást kapnak az intézmények.

A Magyar Orvosi Kamara már tavaly felhívta a figyelmet a Covid-járvány "láthatatlan áldozataira". A MOK alelnöke, Lénárd Rita szerint legalább három évbe telik, hogy minden lemaradást be lehessen hozni. Közben a magánszolgáltatók is bekapcsolódtak a fejleményekbe. A magánkórházak szívesen részt vennének a várólistacsökkentésben, ha erre felhatalmazást és pénzt kapnának – erről a napokban beszélt a Primus Magánegészségügyi Szolgáltatók Egyesületének elnöke. Lancz Róbert a brit példát hozta fel, ahol a magánszektor bevonásával néhány év alatt jelentősen le tudtak faragni a műtéti várólistákból.

Címlapkép: Getty Images