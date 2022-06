Ez igazán sokkoló: lehet, hogy a hatalmas költségvetési csomag sem lesz elég

A vártnál nagyobb költségvetési kiigazító csomagról döntött a kormány és ennek köszönhetően teljesülhetnek a kitűzött hiánycélok, egy feltétellel: ha a magyar kormány megállapodásra jut az Európai Bizottsággal az uniós források kifizetéséről - értékelik az elmúlt néhány nap fejleményeit és kormányzati bejelentéseit az OTP Bank elemzői. Mindez tehát azt is jelenti, hogy óriási kockázat övezi a költségvetési pályát és akkor a kiigazító csomag végrehajtásában rejlő aknákról még nem is beszéltünk. A kormány is tisztában van azzal, hogy szükség van még idén az uniós forrásokra a költségvetés stabilitása érdekében, nem véletlen ezért, hogy épp szerdán derült fény egy pénzügyminisztériumi befektetői tájékoztató dokumentumra , ami előrevetíti, hogy a Bizottsággal folytatott tárgyalások előrehaladott fázisban vannak.

Az elmúlt egy hét a kormány által bejelentett kiigazítási csomagtól volt hangos. A Portfolio is több cikkében számolt be a bejelentésekről, az adott szektorokat érintő különadó-lépésekről, élőben elemeztük az intézkedéssorozatot a Facebookon, valamint több podcastadásban is értékeltük a döntéseket.

Közben az elemzők is előálltak az első értékeléseikkel, így tett a napokban az OTP Bank elemzőközpontja is. Friss anyagukat azzal indítják, hogy felidézik Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter, valamint Varga Mihály pénzügyminiszter bizottsági meghallgatásainak főbb üzenetét, miszerint a kormány tartja magát a kitűzött hiánycélokhoz: 2022-ben 4,9%, 2023-ban 3,5% lesz a GDP arányában a deficit. Ezt követően Orbán Viktor rövid videóban jelezte múlt szerdán, hogy a kormány döntést hozott az általa extraprofitadónak nevezett intézkedésekről, majd csütörtökön Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter részletezte a kormány intézkedéseit, azonban az OTP Bank elemzőinek értékelése szerint jelenleg még számtalan információ hiányzik a teljes képhez. Az OTP Bank közgazdászainak értékelése után jelent meg a Pénzügyminisztérium rövid tájékoztató anyaga, amely újabb apró részleteket tartalmaz a csomag szerkezetére vonatkozóan.

A bank elemzőinek hétfőn kiadott költségvetési helyzetértékelése szerint a költségvetés hiánya a csomag nélkül idén 7,3% lenne, míg jövőre 6,5%. Elismerik, hogy ezek magasabb deficitszámok, mint amit két hónappal ezelőtt jeleztek, de azt is részletezik, hogy ennek mi az oka. Elsősorban az energiaköltségek emelkedésének hatásával magyarázható, valamint néhány egyéb kiadásnövelő tétellel, amelyeket időközben gyűjtöttek be a modelljükbe.

Vannak viszont olyan tényezők, amelyek a hiánynövekedés ellen hatnak: ilyen a vártnál sokkal jobb költségvetési bevételi számok, valamint az a várakozás, hogy a jegybank 2022-es vesztesége várhatóan 2023-ban sem okoz gondot a központi költségvetés számára.

Összességében számításaik szerint idén a GDP arányában 2,4%-os, jövőre pedig 3%-os kiigazítási igény jelentkezik a büdzsében, ami rendre 1500, valamint 2000 milliárd forintot jelent.

Ehhez képest a kormány a közgazdászok kalkulációi szerint az idei évre 3,1%-os, míg jövőre 3,8%-os kiigazítást vállalt be a különadó-emeléseken, a beruházáselhalasztáson és a minisztériumi kiadáslefaragáson keresztül. Hangsúlyozzák ugyanakkor, hogy ezek egyelőre becslések és a hamarosan a parlament elé kerülő 2023-as költségvetési törvényjavaslatból fogjuk megismerni a részleteket. A kiadási oldalt érintő intézkedésekről rendelkezünk a legkevesebb információval, de az biztos, hogy beruházási, működési kiadásokat is érint a lépéssorozat és leépítések is várhatóak a minisztériumokban.

Azt is fontosnak tartották megjegyezni az elemzők, hogy a kormány által bejelentett kiigazító csomagot bruttó értelemben kell venni, vagyis a költségvetési egyenlegre gyakorolt végső nettó hatása ennél kisebb lehet. Elég ha csak arra gondolunk, hogy a kiadási oldal visszafogása a bevételekre is hatással lesz.

Mindezek fényében azt várják az elemzők, hogy amennyiben a bejelentett kiigazítás a terveknek megfelelően teljes mértékben megvalósul (ugyanakkor ezt is övezik végrehajtási kockázatok - a szerk.), akkor a kormány magabiztosan teljesítheti az idei 4,9%-os hiánycélját, főleg annak fényében, hogy a költségvetés bevételi oldaláról jó hírek érkeznek. Elemzésük legvégén ugyanakkor leszögezik, hogy minden számításukat arra alapozták, hogy a magyar kormány megállapodásra jut az Európai Unióval az uniós források ügyében.

Ez a másik olvasatban azt jelenti, hogy a költségvetésre és az eredeti hiánycélok teljesülésére - még a hatalmas kiigazító csomag mellett is - óriási kockázat leselkedik: az unióval való megállapodás hiánya.

Az OTP elemzőinek részletes táblázataiból kiderül, hogy 2022-ben 1306 milliárd forintot, 2023-ban 2365 milliárd forintot tekintenek kockázatokkal övezett EU-s bevételnek, vagyis ezek a tételek maradhatnak el megállapodás hiányában. Ha ezek a források nem érkeznek be a költségvetésbe, akkor a kiigazítási igény idén 4,6%, míg jövőre 6,6% lenne.

Egy ilyen esetben tehát már nem lenne elég a napokban bejelentett költségvetési kiigazító csomag,

azon felül 2022-ben 1,5 százalékpontnyi, míg 2023-ban 2,8 százalékpontnyi további egyenlegjavulásra lenne szükség.

Azt már csak mi tesszük hozzá, hogy a fentiek fényében nem véletlen, hogy az elemzők, a befektetők és a hitelminősítők részéről is kiemelt figyelem övezi a kormány és az Európai Bizottság közötti tárgyalásokat a helyreállítási alapról, vagy akár a jogállamisági eljárásról.

Az OTP elemzőinek anyagának publikálása után jelent meg a Pénzügyminisztérium befektetői tájékoztatója, ami arra utal, hogy haladnak a tárgyalások a Bizottsággal a források felszabadítása érdekében. A kormány is látja tehát, hogy óriási a jelentősége a Brüsszellel várható esetleges megállapodásnak, a költségvetés egyensúlya érdekében nagy szükség lenne ezekre az uniós pénzekre.

