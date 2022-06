Válaszlépéssel készülhet Szaúd-Arábia az olajembargóra

A kőolaj 114 dollár közelébe esett, miután a Financial Times arról írt, hogy Szaúd-Arábia kész több olajat kitermelni, ha az Oroszországgal szemben hozott EU-s szankciók miatt jelentősen csökkenne az orosz kitermelés.

A Brent augusztusi határidős jegyzése több mint 3 százalékot esett, mielőtt ledolgozta volna a veszteségek egy részét.

A Financial Times arról számolt be, hogy Szaúd-Arábia jelezte nyugati szövetségeseinek, hogy kész növelni az olajkínálatot. A hír az OPEC+ csütörtöki ülése előtt érkezett, amelyen a csoport várhatóan továbbra is a termelés júliusra vonatkozó szerény növeléséről fog dönteni.

Az Egyesült Államok többször felszólította a kartellt, hogy gyorsabban növelje a kitermelést, ezzel mérsékelve a megugró benzinárakat és az évtizedek óta látott legmagasabb inflációt. Joe Biden amerikai elnök valószínűleg még ebben a hónapban Szaúd-Arábiába látogat egy nemzetközi utazás keretében, amely a NATO-val és a G7-tel való találkozókat is magában foglalja - mondták az ügyet ismerő források.

Mindemellett tárgyalások folytak Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek azonnali kínálatnöveléséről, amelyet az OPEC+ csütörtöki találkozóján jelenthetnek be, bár még semmi sincs véglegesítve - jelentette az FT. A szeptemberre tervezett kibocsátás-növelést előrehozhatják júliusra és augusztusra - írta a lap. A Wall Street Journal a héten egyébként arról is beszámolt, hogy az OPEC egyes tagjai arról tárgyalnak, hogy Oroszországot kivonják az olajkitermelési megállapodás alól.

Az olaj csökkenő pályája azon múlik, hogy az OPEC milyen mértékben hajlandó hozzányúlni a tartalékkapacitásaihoz anélkül, hogy teljesen hátat fordítana Oroszországnak

- mondta Stephen Innes, az SPI Asset Management ügyvezető partnere. "A stratégiaváltás, még ha lassú is, új lefelé irányuló kockázatot jelent az olaj számára."

Ha a szaúdiak mégis többet kezdenek kitermelni, az hirtelen fordulatot jelentene a jelenlegi álláspontjukhoz képest. A királyság külügyminisztere a múlt héten azt mondta, hogy már nem tehet semmit az olajpiacok lenyugtatása érdekében, sőt, azt sugallta, hogy nincs nyersolajhiány. Az OPEC+ várhatóan jóváhagyja a termelés napi 430 000 hordós növelését a jövő hónapra, bár a szövetség az elmúlt hónapokban nehezen tudta teljesíteni a szerény kínálatnövelési célokat.

(Bloomberg)

Címlapkép: Getty Images