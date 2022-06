Ítéletet mondott a hitelminősítő a kormány különadóiról – Hozhat-e leminősítést a csomag?

Beke Károly 2022. június 03. 16:00

Ugyan a kormány által bejelentett költségvetési kiigazítás felgyorsítja a hiány csökkenését, az újabb különadók növelik a gazdaságpolitika kiszámíthatatlanságát a befektetők szemében és tovább csökkentik a bankrendszer profitját, így negatívak lehetnek a magyar adósbesorolás szempontjából – állapította meg a Moody’s a múlt héten bejelentett intézkedésekkel kapcsolatban. Ez pedig azt jelenti, hogy a következő hónapokban esedékes hitelminősítői felülvizsgálatokon könnyen elképzelhető a stabil kilátásunk rontása, vagy akár a magyar osztályzat csökkentése is. A Moody’s előtt jön még nyáron a Fitch és a Standard & Poor’s is vizsgálódni, piaci szempontból is érdemes lesz figyelni ezekre a döntésekre.