Karácsony Gergely reagált a kormány rezsicsökkentési terveire

Karácsony Gergely főpolgármester a Facebook-oldalán fejtette ki, miért tartja brutális megszorításnak a vállalkozásokra és az önkormányzatokra nézve a kormány rezsicsökkentést érintő változtatásait.

Karácsony Gergely szerint a kisvállalkozások és az önkormányzatok sem lesznek képesek kigazdálkodni annak hatásait, hogy kikerülnek a rezsicsökkentés alól. A járvány, a válság, a háború és a foglalkoztatási gondok által meggyötört vállalkozások ennek hatásait áremelkedésekkel tudják csak kezelni, ez tovább gerjeszti az inflációt, vagyis a most bejelentett kormányzati megszorítások mindenkit érinteni fognak - írja a főpolgármester.

Azt kértük a kormánytól, hogy bővítse, és ne szűkítse a rezsicsökkentés hatálya alatt lévő területeket. Egyik ilyen szektor a közösségi közlekedés, ahol egyszerre jelenik meg az üzemanyag ára növekedése miatti teher, valamint a villamosenergia és a földgáz árának drasztikus emelkedése miatti többletköltség. Ez 20 milliárd forint körüli többletet is jelenthet 2022-ben az előző évhez képest - írja Karácsony.

A kormány által most bejelentett lépés azt eredményezi, hogy a közvilágítás is kikerül a rezsicsökkentés hatálya alól. Amennyiben a főváros nem hozott volna nem szokványos lépéseket már 2021 decemberében, akkor ennek éves költsége mintegy 8-10 milliárd forinttal emelkedett volna az év során. Olyan közszolgáltatásokat érint tehát a rezsicsökkentés jelenlegi formájának megszüntetése, amelyeket nem leépíteni, hanem fejleszteni kell. Az energiaköltségek növekedése több, mint pénzügyi kérdés. Fenntarthatósági is. Ezért sürgős lépésekre van szükség a károk felmérése, minimalizálása, és hosszú távú rendezése érdekében. Többek között az alábbiakról döntött a főpolgármester:

A lehető leghamarabb összehívni a fővárosi önkormányzati szakértőiből, a legnagyobb fogyasztójú fővárosi tulajdonú cégek vezetőiből álló testületet azzal a céllal, hogy rövid időn belül javaslatokat tegyenek le az energiaköltségek csökkentése érdekében.

A június 13-ai héten Brüsszelben tárgyal az Európai Bizottság illetékeseivel annak érdekében, hogy a fenntartható energiapolitikára uniós forrásokat szerezzenek Magyarországnak és Budapestnek.

Tárgyalást kezdeményez a budapesti gazdasági élet meghatározó szereplőivel, és a már korábban is javaslatokat kidolgozó civil szervezetek képviselőivel, valamint a tudományos élet meghatározó szereplőivel. Ennek a „Budapest150 – Energia és fenntarthatóság csúcsnak” a célja, hogy a város életére általános érvényű javaslatokat dolgozzanak ki közösen az energiahatékonyság és a fenntarthatóság jegyében.

Címlapkép: Getty Images