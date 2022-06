Intézkedéseket dolgoz ki a Főpolgármesteri Hivatal az energiaköltségek kezelésére

A rezsiválság pusztító hatásainak mérsékléséről és az energiahatékony város megteremtéséről tárgyalt a budapesti városvezetés a legnagyobb fogyasztójú fővárosi tulajdonú cégekkel ma délután a Városházán - közölte a Főpolgármesteri Hivatal.

Az egyeztetésen megállapodtak abban, hogy kidolgoznak egy rövid- és egy középtávú intézkedési csomagot annak érdekében, hogy mérsékeljék az energiaválság és a kormány káros intézkedéseinek a fővárost érintő hatásait. Cél, hogy növeljék a főváros energiatermelési képességét, és csökkentsék a fogyasztást. A jelenlegi rendszer láthatólag fenntarthatatlan - írták.

A kormány legutóbbi bejelentése szerint a rezsicsökkentés jelenlegi formájának megszüntetése olyan közszolgáltatásokat is érint, amelyeket nem leépíteni, hanem fejleszteni kell, és amit a főváros fejleszteni is fog. Az energiaköltségek növekedése több, mint pénzügyi kérdés, fenntarthatósági is.

Ezért sürgős lépésekre van szükség a károk felmérése, minimalizálása és hosszú távú rendezése érdekében

- szögezték le.

Címlapkép forrása: Getty Images