Itt a meglepő GDP-adat: hét EU-s ország is megelőzte Magyarországot a növekedésben

Közzétette az Eurostat az első negyedéves GDP-adatot, amelyben a felülvizsgált számot közli az EU statisztikai hivatala. A friss közzétételből kiderül, hogy az eurózóna az első becsléshez képest kétszer olyan gyorsan nőtt - igaz, a 0,6%-os tényleges növekedés sem tekinthető igazán combosnak. A kifejezetten jó magyar GDP-adat csak a nyolcadik helyre volt elég.

Meglepő GDP-adatot közölt az Eurostat

Megjelent a friss GDP-adat az első negyedévről, amely a korábbi közléssel ellentétben már a legtöbb tagállam adatát tartalmazza. A felülvizsgált adat némi meglepetést hozott: az első negyedévben a gazdaság 0,6%-kal nőtt az európai valutaövezetben, holott az első becslés még 0,3%-os növekedést mért az előző negyedévhez képest. Az elemzők arra számítottak, hogy a második becslésben az Eurostat megerősíti a 0,3%-os növekedést, a legtöbbször ugyanis nincs komoly eltérés az első és második becslés között.

Az előző év azonos időszakához képest 5,4%-kal nőtt a gazdaság, amely a tavalyi alacsony bázisnak és az azóta bekövetkezett, gyors kilábalásnak tudható be (épp emiatt az éves bázison mért növekedés kevésbé alkalmas az aktuális teljesítmény megragadására).

A növekedés fő motorja a készletek felhalmozása volt, ezen kívül a nettó export húzta még felfelé az eurózóna gazdaságát. A lakossági fogyasztás ugyanakkor kifejezetten gyenge volt, ami egyrészt kedvező fejlemény (hiszen azt mutatja, hogy továbbra sem érződik jelentős inflációs nyomás keresleti oldalról, az eurózónában az árakat főképp kínálati tényezők hajtják fel), másrészt kedvezőtlen, mert a lakossági fogyasztás visszaesése a következő hónapokban is fékezheti a gazdaságot. A kormányzati költések sem voltak túl combosak, amelyen a Next Generation EU keretében odaítélt eurómilliárdok némileg javíthatnak a következő negyedévekben.

GDP-növekedés felhasználói szemléletben. Forrás: Eurostat.

Összességében az eurózóna kilátásai nem túl kedvezőek, a magas energiaárak és az ellátási láncok szakadozása (valamint a gyenge lakossági kereslet) jelentős lassulást, akár egy kisebb recessziót is előre vetítenek. A középtávú kilátásokat már javítja az EU Next Generation programja, az infláció esetleges mérséklődése, az ukrajnai háború várható lezárása és a kínai korlátozások szintén várható feloldása pedig hozzájárulnának az európai gazdaság növekedési pályára állásához. Természetesen a bizonytalanság óriási a fenti tényezők kapcsán, és még az sem világos, hogy az Európai Központi Bank végül milyen szintig emeli majd a kamatokat.

Az alábbi, fix bázisú ábrán látszik, hogy az eurózóna gazdasága ugyan elérte már a válság előtti szintet, de a válság előtti növekedési pálya még messze van, azaz szó sincs még teljes kilábalásról. A kilábalásban sokkal előrébb tart az Egyesült Államok, amely már majdnem elérte a válság előtti növekedési trendet. Ahogy fentebb írtuk, a növekedési kilátások az eurózónában rövid távon nem túl fényesek, így még negyedévek, akár évek kérdése lehet, mire a gazdaság visszatér a 2014 és 2020 között mért növekedési trendhez.

Fix bázisú (2015) GDP-növekedés az eurózónában, az USA-ban és az EU-ban. Forrás: Eurostat.

Melyik tagállam nőtt a leggyorsabban?

Az egyes tagállamok adatait látva elmondható, hogy a második becslésben az egyes országok többségében jelentős módosulásokat látunk, előfordult 1%-pontos módosítás is a becslésben. A legtöbb tagállamban felfelé módosult a GDP-adat, ez magyarázhatja az eurózóna jobb teljesítményét. Olaszországban például a korábbi 0,1%-os visszaesés helyett 0,1%-os növekedést mértek az első negyedévben, de a svéd 0,4%-os visszaesés helyett a gazdaság 0,8%-kal zsugorodott. A most közölt második becslésben emellett több ország is megjelent, ahol komoly gazdasági növekedést mértek,

Magyarország a maga 2,1%-os növekedésével így csak a nyolcadik legnagyobb növekedést érte el az első negyedévben.

A legnagyobb mértékben az ír gazdaság nőtt, ott 10,8% volt a negyedéves szemléletű növekedés, de ezt az adatot nem szabad túlzottan komolyan venni, az ír GDP ugyanis tartalmazza az alacsony adók miatt oda bejelentett, de valós tevékenységet nem ott folytató vállalatok számait is (tulajdonképpen emiatt az ír GDP évek óta kifejezetten semmitmondó). Viszont voltak további, szép teljesítményt mutató országok: Romániában 5,2, Lettországban 3,6, Horvátországban 2,7% volt a növekedés. A leggyengébb teljesítményt a fent már említett Svédország érte el, ott 0,8%-kal zsugorodott a gazdaság, de visszaesést mértek Franciaországban (-0,2%) és Dániában (-0,1%) is.

Az előző év azonos időszakához számolva nagy szórást látunk, ez az adat ugyanakkor nem alkalmas az aktuális teljesítmény bemutatására. Az éves bázisú növekedés az mutatja meg, hogy a tavalyi első negyedévhez képest mekkora növekedést értek el a gazdaságok, csakhogy az akkori első negyedév még bőven a koronavírus-lezárásokkal fémjelzett időszak volt. A lezárások eltérően éreztették hatásukat az országokban, ráadásul komoly szezonális tényezők is szóba jönnek (a korlátozások a téli turistacélpont-országokban az első és a negyedik, a nyári célpontoknál a harmadik negyedévre fejt ki komolyabb hatást). Ráadásul már a 2021-es első negyedévben is nagyon eltérő kilábalási szakaszban voltak az országok, így az alábbi adatsor a fentiek fényében értelmezendő. Az éves visszatekintésű GDP-növekedést akkor lesz értelme újra komolyan figyelni, amikor a bázisában már egy valós kilábalást tükröző időszak lesz (mondjuk az idei első negyedév).

Kedvezően alakul a foglalkoztatás

Az Eurostat közzétette a foglalkoztatottság változását is. Kedvező adatok érkeztek: a foglalkoztatottság 0,6%-kal nőtt az eurózónában, és 0,5%-kal az EU-ban ez előző negyedévhez képest, az előző évhez képest pedig 2,9% volt a növekedés a valutaövezetben. Mindhárom fenti mutató felülmúlta kissé az elemzői várakozásokat.

A foglalkoztatottság fix bázison (2015) mért növekedése, és a ledolgozott munkaórák (szaggatott vonal). Forrás: Eurostat.

Azt lehet mondani, hogy az európai foglalkoztatottsági adatok kedvezően alakulnak, és a válság hatásait már lényegében kiheverte az európai munkaerőpiac (bár a ledolgozott munkaórák számában ez még nem látszik). A munkanélküliségi ráta rekord alacsony szinten van az eurózónában (6,8%), ami ugyanakkor továbbra is magasabb a fejlett országok átlagánál, és egészségtelen eltéréseket mutat tagállamonként (míg Spanyolországban például 10% felett van a munkanélküliségi ráta, addig egyes országokban - például idehaza vagy Csehországban - a munkaerőhiány okoz problémákat). Ugyanakkor országokon belül is látunk kedvezőtlen folyamatokat: szektorok, földrajzi régiók és képzettségi szintek szerint változó, hogy munkaerőhiányról vagy magas munkanélküliségről beszélünk-e, így a két jelenség egyszerre lehet jelen akár országon belül is (tipikus példa erre Olaszország, de Kelet-Magyarországon sem olyan könnyű ma munkát találni, mint Budapesten).

Címlapkép: Getty Images