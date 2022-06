Magyarok százezreit érinti a kettős nyugdíjveszedelem: nincs ingyenebéd, többet kell fizetni!

A kata törvény 2012. november 1-jén lépett hatályba. A kisadózó vállalkozás azóta a főállású kisadózó után havi 50 ezer forint, a főállásúnak nem minősülő kisadózó után havi 25 ezer forint tételes adót fizet. A kisadózó vállalkozás választhatja, hogy a főállású kisadózó után magasabb összegű – minden megkezdett naptári hónapra 75 ezer forint – tételes adót fizet. Ha a kisadózó vállalkozás magasabb összegű tételes adót kíván fizetni, akkor erről nyilatkozhat a kata választásának bejelentésekor és a bejelentést követően is.

A kata a bevezetését követő néhány éven belül azért vált annyira népszerűvé, mert a kisadózók jelenleg évi 12 millió forintig mentesülnek a vállalkozói személyi jövedelemadó és vállalkozói osztalékalap utáni adó vagy átalányadó, a társasági adó, a személyi jövedelemadó és a járulékok (például a bejelentett kisadózónak fizetett béren kívüli juttatások utáni közterhek), valamint a szociális hozzájárulási adó megállapítása, bevallása és megfizetése alól.

Két megszorítás azonban érvényesül a katások tekintetében is: egyrészt ha a kisadózó vállalkozás a naptári év minden hónapjára köteles a tételes adót megfizetni, akkor a vállalkozás naptári évi bevételének a 12 millió forintot meghaladó része után 40 százalékos mértékű adót kell fizetnie, másrészt ha a kifizető – mely nem kapcsolt vállalkozása a kisadózó vállalkozásnak – juttat ugyanannak a kisadózó vállalkozásnak az év elejétől összesítve 3 millió forintot meghaladó összegű bevételt, akkor a 3 millió forintot meghaladó összegű juttatás után 40 százalékos mértékű adót kell fizetnie.

A főállású kisadózó e jogállás időtartama alatt biztosítottnak minősül, ennek következtében a társadalombiztosítás ellátásaira (egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási ellátásokra) és a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben meghatározott valamennyi ellátásra (így álláskeresési járadékra, nyugdíj előtti álláskeresési segélyre) jogosultságot szerezhet, miközben ezen ellátások számításának alapját a kisadózó vállalkozások tételes adójáról szóló törvény határozza meg.

A nyugellátás megállapítása szempontjából elkülönül a nyugdíjjogosultsághoz figyelembe vehető szolgálati idő számításának, és a nyugellátás összegének kiszámításához figyelembe vehető szolgálati idő számításának a módja.

A nyugdíjjogosultsághoz figyelembe vehető szolgálati idő megállapításánál a főállású kisadózói jogviszony teljes időtartamát figyelembe kell venni. Ez a rendelkezés különösen fontos a nők kedvezményes nyugdíját igényelni kívánó főállású kisadózó hölgyek számára, hiszen a katás időtartamuk teljes egészében beszámít a kedvezményes nyugdíjra jogosító időbe (ennek kell legalább 40 évnek lennie), azon belül is a keresőtevékenységgel járó biztosítási jogviszonyban töltött idővel szerzett szolgálati időbe (ennek kell legalább 32 évnek lennie).

Ezzel szemben abban az esetben, ha a főállású kisadózónak a törvényben meghatározott ellátási alapja a mindenkori minimálbérnél kevesebb, a biztosítási időnek csak az arányos időtartamát veszik figyelembe szolgálati időként a nyugdíj összegének kiszámítása során. Ebben az esetben a szolgálati idő és a biztosítási idő aránya azonos a nyugdíjjárulék alapját képező jövedelem és a mindenkori minimálbér arányával. Ezt a rendelkezést a főállású kisadózó biztosítási idejének szolgálati időként történő figyelembevétele során is alkalmazni kell.

Az 50 ezer forint tételes adót fizető katás vállalkozókat emiatt - akárcsak a kata bevezetése óta minden évben - 2022-ben is tovább súlyosbodó kettős veszedelem fenyegeti a nyugdíjuk tekintetében. 2022. január 1-jétől ez a kettős veszedelem már a 75 ezer forint emelt összegű tételes adót fizető főállású katás vállalkozókat is utolérte.

Az egyik veszedelem az, hogy a kisadózó vállalkozások tételes adója körébe tartozók nyugdíjszámítás során figyelembe vehető szolgálati ideje rövidebb lesz, és e rövidebb (arányosított) szolgálati idő alapján kell majd megállapítani azt a nyugdíjszorzót, amellyel a számított nettó életpálya átlagkeresetüket meg kell szorozni a nyugdíj összegének meghatározásához. A másik veszedelem az, hogy e számított nettó átlagkeresetet is radikálisan csökkenti a katás időszakban beszámítható kereset (az ellátási alap) nagyon alacsony összege.

Ha a főállású kisadózó 50 ezer forint tételes adót fizet, akkor a nyugellátásra jogosító szolgálati idejét az ellátási alap (2022-ben 108 000 forint) és a mindenkor érvényes minimálbér (2022-ben 200 000 forint) arányában kell meghatározni, vagyis 2022-ben egy katás nap csak 0,54 napnyi szolgálati időnek számít a majdani nyugdíjszámítás szempontjából.

Ha 2022-ben egész évben katás valaki, akkor 365 nap helyett csak 197 nap olyan szolgálati időt szerez, amely a nyugdíjszámítás során majd beszámítható lesz.

A főállású katások helyzete az előző néhány évhez képest is tovább romlott e tekintetben, mert 2016-ban még 267 napnyi, 2017-ben 257 napnyi, 2018-ban 250 napnyi, 2019-ben 236 napnyi, 2020-ban 228 napnyi, 2021-ben 218 napnyi szolgálati időt szerezhettek. A számításnál ráadásul figyelmen kívül kell hagyni annak az időszaknak a naptári napjait, amelyeken a biztosítás szünetelt vagy a biztosítottnak nem volt nyugdíjjárulék-köteles keresete, jövedelme. Az 50 ezer forint tételes adót fizető katás szolgálati ideje az utóbbi hét évben a nyugdíjszámítás során így zsugorodik:

Ha a katás vállalkozó 75 ezer forint tételes adót fizet, akkor a nyugdíjjárulék alapját képező, a kata törvényben meghatározott ellátási alap (179 000 forint) 2022-ben először csökkent a minimálbér (200 000 forint) összege alá, így az arányos szolgálati időre vonatkozó rendelkezést már az emelt össszegű tételes adó fizetése esetén is alkalmazni kell. Az arányosítási tényező 179 000 / 200 000 = 0,895, vagyis 2022-ben 365 nap csak 327 napot ér majd a nyugdíjszámítás során. A 75 ezer forint tételes adót fizető katás szolgálati idejét 2021-ig nem kellett arányosítani a nyugdíjszámítás során, de 2022-ben fordult a helyzet:

50 ezer Ft tételes adó fizetése esetében

a nyugdíjszámításhoz figyelembe vehető ellátási alap, amely a kata létezése óta egyetlen évben sem érte el a minimálbér összegét, sőt, egyre nagyobb mértékben elmarad attól.

75 ezer Ft tételes adó fizetése esetében

az ellátási alap, amely 2021-ig kismértékben meghaladta a minimálbér összegétt, 2022-ben azonban már elmaradt attól.

A nyugdíjszámítás alapképlete szerint a nyugdíjigénylő egész élete során szerzett elismert szolgálati idő egész években kifejezett hosszától függő nyugdíjszorzóval meg kell szorozni az 1988. január 1-jét követően a nyugdíjba vonulás napjáig szerzett, nyugdíjjárulék köteles bruttó keresetekből és jövedelmekből számított nettó havi átlagkereset összegét.

Vagyis az öregségi nyugdíj összege alapvetően két tényezőtől függ:

A főállású katás vállalkozók esetében mindkét tényezőt súlyosan rontja a kisadózói minőség. Az olyan állítások, amelyek szerint a katások nyugdíja mindössze 30 ezer forint körül alakul, erősen túlzóak, hiszen a nyugdíj alapját képező életpálya átlagkeresetet az 1988. január 1. óta - nem csak a katás időszak kezdete, 2012. november 1. óta - szerzett járulékalapokból számítják. Ez az életpálya átlagkereset persze annál nagyobb mértékben csökkenhet, minél hosszabb ideig volt katás az érintett vállalkozó.

A főállásúnak nem minősülő - havi 25 ezer forint tételes adót fizető - katás vállalkozó tb-szempontból egyáltalán nem biztosított, ezért e jogviszonyában szolgálati időt és nyugdíjalapot képező keresetet sem szerez. Így a nem főállású katásokkal egy esetleges adónemi átalakítás során nem kell foglalkozni, ezzel békén lehet hagyni a nyugdíjas vállalkozókat is, akik a társadalombiztosítási törvény alapján automatikusan nem főállású kisadózónak minősülnek, amint nyugdíjassá válnak.

A siralmas nyugdíjváromány miatt a főállású kisadózók számára a nyugdíjcélú öngondoskodás elkerülhetetlen. Ők különösen nem várhatják kizárólag az állami nyugdíjrendszertől az időskori ellátásuk biztosítását, hiszen rendkívül csekély mértékben járulnak hozzá a nyugdíjrendszer fenntartásához. Ráadásul ez a csekély mérték is évről-évre kisebb, hiszen a tételes adó összege változatlan, miközben minden más gazdasági indikátor (GDP, minimálbér, átlagkereset, infláció) jelentős mértékben nőtt a katás adózási lehetőség bevezetése óta.

Így a kisadózó vállalkozó mint önfoglalkoztató különleges felelősséggel tartozik a saját időskori jövője anyagi biztonságának megteremtéséért.

Az állam ösztönzi a nyugdíjcélú öngondoskodás egyes eszközeinek - nyugdíjbiztosítás, nyugdíj-előtakarékossági számla, önkéntes nyugdíjpénztári tagság - igénybevételét, az ösztönzés eszköze azonban a személyi jövedelemadó jóváírás, ami a katásokat eleve kizárja a lehetséges igénybevevők köréből, hiszen a kisadózó nem fizet személyi jövedelemadót.

Ezért a kisadózói rendszer legkézenfekvőbb átalakítása, vagyis a főállású kisadózók által fizetendő tételes adó mértékének növelése esetén célszerű a megnövelt tételes adó összegének csökkentésével beépíteni egy különleges ösztönzést azoknak a kisadózóknak a számára, akik az állam által szja-jóváírással támogatott háromféle nyugdíjcélú öngondoskodási eszköz valamelyikét igénybe veszik.

Ha a főállású kisadózó tételes adója a jelenlegi 50 ezer forintról például 100 ezer forintra emelkedne 2023. január 1-jétől - és ezzel a jelenlegi 108 ezer forintos ellátási alap is legalább a jövő évi minimálbér legalább 216 ezer forintra várható összegével lenne egyező -, akkor azoknak a katás vállalkozóknak a számára, akik a háromféle támogatott nyugdíj-előtakarékossági eszköz valamelyikét megvásárolnák, a havi díj felével, de legfeljebb 20 ezer forinttal (egész évben katázók esetében évi legfeljebb 240 ezer forinttal) csökkenne a tételes adójuk mértéke.

Ezzel egyidejűleg az emelt összegű tételes adót meg lehetne szüntetni. Vagy ha mégis maradna ez a lehetőség, akkor annak összegét úgy célszerű megállapítani, hogy a hozzá tartozó ellátási alap összege megegyezzen a garantált bérminimum összegével. Ha az idén 260 ezer forintos garantált bérminimum az idén feltételezhető 16%-os átlagkereset növekedés mértékét követve 301.600 forintra nőne 2023-ban, akkor a jelenleg 75 ezer forintos tételes adó - amelyhez 179 ezer forintos ellátási alap tartozik - 125 ezer forintra emelkedhetne 2023. január 1-jétől, így az ellátási alap a garantált bérminimum összegével egyezhetne meg. Annak az emelt összegű tételes adót fizető kisadózónak, aki a támogatott nyugdíj-előtakarékossági eszközök valamelyikét megvásárolná, a havi díj felével, de legfeljebb 25 ezer forinttal (az egész évben emelt összegű tételes adót fizető esetében évi legfeljebb 300 ezer forinttal) csökkenne az emelt összegű tételes adója mértéke.

Az 50 ezer forintos tételes adó duplájára emelése következtében a kisadózói bevételi értékhatár is duplájára, azaz 24 millió forintra nőhetne.

2024-től a tételes adó (és a beépített öngondoskodási kedvezmény) mértéke, valamint a kisadózói bevételi értékhatár összege a rendszeres nyugdíjemelés módszere szerint az éves infláció mértékével emelkedne.

A kata ilyen módon történő áthangolása esetén elhárulna a katásokat fenyegető kettős nyugdíjveszedelem, miközben a katából származó adóbevétel is legalább a duplájára nőhetne, s nem mellesleg a nyugdíjcélú öngondoskodás piaca is érdemben tovább bővülhetne.

