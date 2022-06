Ez aztán hajmeresztő: a vártnál is nagyobb sarcot kaphatnak a kormánytól a kiskerláncok

Nem kizárt, hogy a költségvetési kiigazítás keretében megemelt kiskereskedelmi különadóból származó bevételek idén és jövőre is a vártnál sokkal jobban fogják hizlalni a központi költségvetést.

Szombat este ismertek a különadó-emelések részletszabályai, és az érintett cégek sorra adják ki az ezzel kapcsolatos tájékoztatásukat, közleményeket.

A blokkk.com kereskedelmi szakportál is elvégezte a becslését arra vonatkozóan, hogy a kiskereskedelemben összesen mekkora különadó-fizetési kötelezettség keletkezik 2022-ben és 2023-ban. De előtte még néhány szó a kormányzati várakozásokról a kisker-különadót illetően:

2021-ben 64,8 milliárd forint volt az előirányzott adóbevétel, és ehelyett lett 78,6 milliárd forint. Vagyis már tavaly több mint ötödével felülteljesítette a szektor a várt befizetéseket.

2022-ben az eredeti előirányzat 76 milliárd forintról szólt. Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter szerint idén viszont a kiskeradó-teljesítés valahol 90 milliárd forint körül is lehet és ezen felül vár 60 milliárd forintos bevételnövekedést a "pótadó" kivetése után a kormány. Vagyis az idei várakozása 150 milliárd forint körül lehet erre az adónemre.

2023-ban a benyújtott költségvetési törvényjavaslatban 172,7 milliárd forintos előirányzat szerepel.

A szakportál a fentiekhez képest nagyobb várható befizetésekkel számol a 2022-es és 2023-as évekre. 2022-ben 16 ezer milliárdnál jóval nagyobb lesz a boltos költekezés értéke. A boltos felextrázott kiskeradó pedig nagyjából másfél százaléka lehet a nettó bevételeknek. Ez azt is jelenti, hogy el is viszi az adózás utáni eredményt, a profit egészét az átlagot tekintve. Ha pedig az élelmiszerár-stop veszteségét is hozzácsapnánk az eredmény megcsapolásához, akkor már a veszteségeket kellene latolgatni.

A portál becslései szerint az idén várható kiskereskedelmi különadó értéke 100 milliárd forint lett volna, és ehhez jöhet hozzá a szombaton kihirdetett rendeletben megjelent 80%-os pótadó összege, ami 80 milliárd forint. Vagyis 2022-ben összesen 180 milliárd forintot fizethet be ezen a jogcímen a szektor. Míg jövőre ez az összeg elérheti a 200 milliárd forintot.

Ebből a becslésből kiindulva

a kormány idén és jövőre is 30-30 milliárd forinttal többet tehet zsebre, mint a jelenlegi tervek a kiskereskedelmi különadó esetében.

Ez a számítás is alátámasztja legutóbbi cikkünk egyik fontos következtetését, miszerint a kormány ceruzája túlságosan is vastagon fogott, amikor az adómértékekről, adókulcsokról kellett döntenie a hiányzó összegek beszedése érdekében. Ez alapján pedig csak megismételni tudjuk: nem kizárt, hogy a kormány alulbecsülte az adóemelések bevételnövelő hatását.

