Sörszövetség: drágább lesz a sör, de van jó hír is

Az energiaválság és az ukrán háború után július elsejétől jövedéki adóemelés is sújtja a söripart, ami további áremelkedést fog okozni, de jó eséllyel nem haladja meg élelmiszerek piacán tapasztalt átlagos drágulást – mondta Kántor Sándor, a Magyar Sörgyártók Szövetségének igazgatója a Portfolio heti Podcastjében, ahol szó volt még a licenc sörök minőségéről, a magyar fogyasztók ízesített sörök utáni lelkesedéséről és a sörtörvény kisüzemi sörfőzdékre gyakorolt hatásáról is.

Az alapanyag - és csomagolóanyag - ellátásban is nehézségekkel küzdő söripart is sújtják a kormány által kivetett ágazati különadók, a jövedéki adó mértéke 1620 forintról 1800-ra per hektoliter per tényleges alkoholtartalom fok, ami bizonyosan megjelenik majd a bolti árakban is. Ugyanakkor Kántor Sándor bizakodó a sörfogyasztás növekedésével kapcsolatban az első féléves adatok alapján, az éves fogyasztás várhatóan a drágulás ellenére is nagyobb lesz, mint a tavalyi, aminek az egyik hajtóereje a prémium és az alkoholmentes kategória lehetnek.

Az adás meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a Google Podcasten és itt, a cikkbe illesztett lejátszóban is: