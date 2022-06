Megérkezett a fontos amerikai inflációs adat

Májusban 1% volt a fogyasztói árak havi emelkedési üteme az Egyesült Államokban, ami meghaladta a 0,7%-os áremelkedést előrevetítő elemzői konszenzust.

A havi infláció 1%-ra ugrott a várt 0,7% helyett, illetve az előző havi 0,3%-ról, a maginfláció pedig 0,6% lett a várt 0,5% helyett, így a havi üteme megegyezett az előző hónapban mért ütemmel. A vártnál gyorsabb havi infláció miatt az éves infláció a várt 8,3% helyett 8,6%-ra emelkedett, a maginfláció pedig 6%-ra.

A legnagyobb havi alapú áremelkedést az energiatermékek (3,9%), az üzemanyagok (4,1%) és az új autók (1%) esetében regisztrálták a tengerentúlon.

A vártnál magasabb tengerentúli inflációs számok tovább fűthetik a Fed kamatemelésével kapcsolatos várakozásokat, ami továbbra is a dollárnak fog kedvezni. Ez pedig csak újabb olaj lehet a tűzre a régiós devizák esetében, köztük is a forint számára, amely most gyengülő pályán van.

Az EUR/USD árfolyama látványosan megmozdult a fél 3-kor megjelent adat miatt, az amerikai dollár hirtelen erősödésnek indult a kamatemelési várakozások beindulása miatt.