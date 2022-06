Kötelezettségszegési eljárást kockáztat Magyarország a kettős üzemanyagár-rendszerrel?

Thierry Breton uniós ipari biztos levélben kérte Palkovics László technológiai és ipari minisztert, hogy Magyarország függessze fel a jelenleg alkalmazott kettős üzemanyagár-rendszert addig, amíg az EU vizsgálatot folytat az ügyben, mivel az diszkriminatív lehet más európai uniós állampolgárokkal szemben. Feltételezhetően az EU problémája a hazai rendszerrel az, hogy az uniós állampolgárok esetében nem szabad különbséget tenni abban, hogy ki milyen feltételek mentén és milyen áron jut hozzá például az üzemanyaghoz. - nyilatkozta Weinhardt Attila, a Portfolio makro rovatának elemzője a Portfolio Checklist, lapunk munkanapokon megjelenő podcastjének pénteki adásában, aki ezután azt is elmondta, hogy mi volt a magyar kormány válasza és milyen következményekkel kell számolnia Magyarországnak.

Az uniós biztos levelére Palkovics László tárcája mellett Orbán Viktor is reagált péntek reggel a Kossuth Rádióban, a két reakció nagyon hasonló volt. A kormány álláspontja az, hogy a háború okozta rendkívüli helyzet miatt rendkívül intézkedésekre van szükség ezért marad a hatósági benzin ár. De a miniszterelnök azt is hozzátette, hogy van logika a brüsszeli felvetésekben, ami azt üzeni, hogy a magyar kormány tisztában volt azzal, hogy ez a szabályozás sértheti az uniós kereteket de ezzel együtt is beleállt ebbe az ügybe. - nyilatkozta Weinhardt Attila, a Portfolio makro rovatának elemzője a Portfolio Checklist pénteki adásában, aki a kormány döntését a haza benzin ellátás biztonsága mellett azzal indokolta, hogy

ha a rögzített benzinár a mostani piaci ár környékére ugrana az drasztikus infláció gyorsító hatással járna, ezt pedig nem szeretné megengedni a kormány a jelenleg is magas inflációs környezetben.



Címlapkép forrása: Getty Images