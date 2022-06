Antiinflációs politikára kényszerít a háború ára

Az ukrán-orosz háború elsősorban az érintett felek által exportált mezőgazdasági termékek tőzsdei árfolyamán keresztül veszélyezteti a világgazdasági stabilitást. Érdekes módon az energiapiacon orosz olajat importálni előnyös, míg a Brent olaj vásárlók drágán megfizetik a háború következményeit. Ezek az inflációs hatások is erősítik az antiinflációs politika visszatértét.

Emelkedő nyersanyagárak

Egy év alatt az európai gáz piaci ára közel 220%-kal emelkedett, viszont a háború sokkhatása csupán pár napig tartott március elején, amikor néhány nap alatt 2,5-szörösére emelkedett a gáz piaci ára, majd hamar visszakorrigált.

A Brent olaj 70%-ot drágult egy év alatt, és szintén érezhető a háború hatása, mert február 23. óta 31%-ot emelkedett az árfolyam.

Az ukrán mezőgazdasági export logiszitkai és az orosz embargós akadályait a sajtóban reprezentáló búza esetében az éves drágulás 50% volt, míg ezen belül a háború kitörése óta 18%-kal növekedett a világpiaci ára. Még a búzát helyettesítő rizs és kukorica esetében esetében is tapasztalható 12%-os, illetve 6%-os áremlkedés a háború kitörése óta.

A háború által szintén közvetlenül érintett árpa és napraforgó esetében az elmúlt 12 hónaban lényegében a háború kezdete óta következett be az áremelkedés jelentős része. Az emúlt 3 hónapban az árpa tőzsdei ára 58%-kal, az napraforgó olaj 35%-kal drágult.

Jelentős parciális tompító hatással bír a nyersolaj áremelkedésére az, ha valamely ország orosz kőolajt importál. Az ún. uráli olaj árát a Brent olaj árához viszonyítják, és az elmúlt 5 évben mindvégig nagyjából 1–4 dollár közötti értékben tért el a két árfolyam, de az ukrán háború kitörése óta már közel 34-36 dollárral marad el az uráli olaj ára a Brent olajétól, ami azt jelenti, hogy az Oroszországból importált nyersolaj nem 70%-kal, hanem mindössze 10-20%-kal drágult az elmúlt egy évben.

Az uráli és Brent olaj árkülönbözete, dollár/hordó. Forrás: Neste

Világszintű élelmiszerhiány a háborús felek által exportált termékek piacán

A FAO statisztikái alapján 2020-ban közel 764 millió tonna búza termett a világon, amelyből több mint 184 millió tonna került exportra. Ebből 32 millió tonnát Oroszország és 13 millió tonnát Ukrajna exportált. Tehát a világkereskedelembe kerülő búza nagyjából 7%-a ukrán, 17,4%-a pedig orosz, háborúval érintett forrásból származhat idén és jövőre is.

Az ukrán búzaexportot elsősorban a logisztika szempontjából sújtja a háború, mert nem tud eljutni a tengeri kikötőkbe, a vasút áteresztő képessége pedig szűkös.

Továbbá a következő vetéshez szükséges vetőmag behozatala is ugyanebbe az akadályba ütközik, amely már előrevetíti az áruhiányt 2022 végére. Az orosz búzaexport a háborúra válaszul adott kereskedelmi és szállítmányozási embargók miatt kerülhet veszélybe.

A világ legnagyobb búzaexportőrei, millió tonna, 2020. Forrás: ERI, FAOSTAT

Közel 30 ország importál az orosz és ukrán forrásból. Leginkább Egyiptom, Eritrea, Szomália és Libanon van nekik kiszolgáltatva. A nyersanyagárak is reagálnak a kínálati/termelői/szállítási kockázatokra.

Orosz és ukrán részesedés a mezőgazdasági nyersanyagok exportjából. Forrás: RFERL

Természtesen a háború mellett más hatások is érik az élelmiszerárakat, úgy mint az állati és növényi betegségek, az időjárási hatások, az általános globális áremelkedés, a népességnövekedés miatti keresletbővülés stb. Mégis, a háború is okozója az élelmiszernyersanyagárak emelkedésének. A búza, az árpa és napraforgóolaj világpiaci ára az elmúlt 3 hónapban a helyettesítő termékeket (rizs, kukrica, szója, repceolaj, canola olaj) meghaladó mértékeben emelkedett, amely jól érzékelteti azt, hogy a jelentős orosz és ukrán termelői exportrészesedésű termékek árfolyamát érinti közvetlenül a háború. Csakhogy a mindezek áremelkedése húzza felfelé a helyettesítő élelmiszerek árát is, hiszen azok irányába mozdul el az árérzékeny kereslet.

Ezen felül a háború nyersanyagtőzsdei spekulációt is beindíthatott, amely szintén hozzájárul az áremelkedéshez.

A fenti áremelkedés és az importkiszolgáltatottság leginkább azokat az országokat érintik, amelyek jellemzően a világ népességének legszegényebb szegmensét reprezentálják, és ahol lakosság a jövedelmének több mint 60%-át élelmiszerre költi. Mindezek alapján a Világbank szakértőit a helyzet az arab tavaszt megelőző élelmiszerhiány időszakára emlékezteti, azaz képes lehet az ukrán gabonaexport elakadása újra destabilizálni az észak-kelet afrikai és a közel-keleti térséget, sőt a fekete afrikai régiót is. Mindezek alapján a FAO 115 millió dolláros gyors beavatkozási tervet készített az élelmiszer- és takarmányproblémák globális enyhítésére. Ehhez a Világbank egyelőre csak 30 millió dollárnyi forrást lát elérhetőnek.

Európában a jövedelmi körülmények és a jóléti államok költségvetési politikája lehetőséget teremt arra, hogy elkerüljék az éhezést, és hogy a háztartások megfizessék a többszörös élelmiszer árakat is, bár egyénileg egyre több háztartás kiszolgáltatottá és veszélyeztetetté válik. Az európai mezőgazdaság képes biztosítani az élelmiszerellátást. Európa esetében a sokkoló élelmiszer- és energiaáremelkedésben és a kiskereskedelmi mennyiségi korlátozásokban manifesztálódik. Ez a folyamat jelentősen lecsökkenti az egyéb termékek és szolgáltatások fogyasztására fordítható kiadások arányát, amely elsősorban az alacsony jövedelmű háztartásokat taszítja még nagyobb relatív szegénységbe.

Behozatal kitettsége az ukrán exportnak. Forrás: RFERL

Hosszútávon az inflációs várakozások mérséklése működik

Rövidtávon az ársapkák védenek az inflációs hatásoktól, ha önellátó a gazdaság. Azonban a nyersanyaginfláció esetében is a történelmi tapasztalat az, hogy a piaci nyugtalanság és az inflációs várakozások a monetáris politikán keresztült mérsékelhetők. A fiskális és szabályozói próbálkozások, úgy mint a költségvetési megszorítás vagy az ársapka, már csak a kormányzati eladósodási képessége és a kiskereskedelmi cégek üzembezárási pontja miatt is sokkal rövidebb távú lehetőségek a gyakorlatban.

A jegybanki antiinflációs politika nagyjából egy év alatt érzékeltetheti hatását. Az amerikai jegybank már márciusban megkezdte és előre láthatólag még inkább drasztikusabbá teszi kamatemelési ciklusát. Az MNB szintén követi ezt a pályát, míg az Európai Központi Bank – szokás szerint – várat magára, noha az eurózóna szintén túllépte a hivatalosan tolerált inflációs szintet, sőt igen jelentős szórás mutatkozik az egyes tagországok inflációs szintje között. Ahogy 2009-ben a gazdaságpolitkai inga túllendült a keynesi élénkítés irányába, a Covid-kilábalás és az inflációban megnyilvánuló, ukrán háború keltette egyensúlytalanság a Milton Friedman-féle, az 1980-as évek stagflációjából eredő, akkoriban revelatív erejű egyensúlyi gazdaságpolitika felé lendíti vissza a monetáris politikát (is).

A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával.

A szerző a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársa.

Címlapkép: Getty Images