Bréking: rendkívüli ülést tart ma az EKB az elszálló hozamok miatt

Rendkívüli ülést tart szerdán az Európai Központi Bank (EKB) – írja a CNBC. Mindez azért érdekes, mert az eurózóna jegybankja a múlt hét csütörtökön tartotta „rendes” kamatdöntő ülését, azóta viszont jelentős hozamemelkedés volt az európai piacon.

Lesz egy nem tervezett ülés, hogy megvitassuk a jelenlegi piaci körülményeket

- erősítette meg az EKB szóvivője a CNBC-nek.

Az eurózóna jegybankja a múlt héten bejelentette, hogy júlkiusban 25 bázisponttal emeli a kamatot, azt követően pedig akár nagyobb szigorítási tempóra is készek váltani, ha a középtávú inflációs kilátások indokolják.

A mai ülés azért is lehet érdekes, mert este a Fed is kamatdöntő ülést tart, vagyis egyébként is a várakozás jellemzi a piacokat. A szerda reggeli bejelentés után az euró erősödött a dollárral szemben.

