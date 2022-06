Gazdaság Elindult Romániában a fekete-tengeri földgáz kitermelése

MTI 2022. június 15. 22:32

Először került fekete-tengeri földgáz a román gázszállítási rendszert üzemeltető (Transgaz) hálózatba szerdán, miután Black Sea Oil and Gas (BSOG) és koncessziós partnerei, a Petro Ventures Resources, illetve a Gas Plus Dacia megkezdték az energiahordozó kitermelését a Romániához tartozó Midia térségében - jelentette be Virgil Popescu energiaügyi miniszter.