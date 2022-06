Szárnyal tovább a gázár az orosz ürügy miatt, a csehek és osztrákok is kevesebb gázt kapnak

Portfolio 2022. június 16. 09:59

Csak ürügy a gázárak felhajtására az oroszok azon lépése, hogy durván visszafogják az Északi Áramlat-1 vezetékpáron a németországi gázszállításokat egy nem valós műszaki problémára hivatkozva – hangsúlyozta tegnap egybehangzóan a német gazdasági miniszter és az energiaszabályozási hatóság elnöke. Nagyon úgy tűnik, hogy az oroszok célt érnek, ugyanis ma már sorozatban harmadik napja meredeken emelkedik a gázár Európában, a német hatósági elnök pedig téli gázellátási nehézségek lehetőségére is utalt friss nyilatkozatában. Közben csütörtök reggel a csehek és az osztrákok is bejelentették, hogy ők is kevesebb gázt kapnak az orosz Gazpromtól, miután az orosz cég a németek és olaszok felé is tekert a gázcsapon.