Őrületes bérigények és munkaerőhiány - Zárnak be az éttermek?

A koronavírus öt hulláma, az egyre dráguló alapanyagok, a többszörösére emelkedő rezsiköltségek, és nem utolsósorban a jelentős munkaerőhiány több, korábban igen kedvelt éttermet térdre kényszerített az elmúlt időszakban. Akik talpon maradtak, azok is komoly küzdelmet vívnak, mert nem találnak elegendő dolgozót, miközben a költségek folyamatosan emelkednek.

Munkaerőhiány minden fronton

Kovács Lászlót, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnökét épp akkor értük el telefonon, amikor a La Fiesta Party Service tulajdonos ügyvezető igazgatójaként 20 év után újra kocsiba ült, hogy ő menjen el a megrendelt áruért. Berobbant áprilistól a rendezvénypiac. Két év bezártság után rájött egy csomó cégvezető, hogy a személyes üzleti eseményeket és találkozókat nem váltja ki az online jelenlét. Emiatt sok megrendelésünk van, de kevés a munkatárs - mondta.

Eljutottunk odáig, már a több fizetés sem elég, mert nincs kinek odaadni

– foglalta össze a legújabb tapasztalatait Kovács László. Az ipartestületi elnök szerint nemcsak munkaerőből, hanem munkakedvből sincs elegendő. Ő például 1 héttel egy rendezvény előtt még nem tudott teljes stábot felállítani egy céges eseményre.

Mosogatókra, konyhai kisegítőkre szinten minden vendéglátóhelyen égetően szükség lenne, de van felszolgálókra és szakácsokra is.

A koronavírus több hulláma alatt több tízezren hagyták el a vendéglátást, és bár néhányan visszamentek, de messze nem elegen ahhoz, hogy az éttermek normális műszakban és teljes kapacitással tudjanak működni. „A háború elől menekülő ukránok közül néhányan megtalálták a helyüket a vendéglátásban. Főleg azok közül, akik tudnak magyarul. Ettől függetlenül további külföldi munkaerő megjelenése várható” – prognosztizálta a továbbiakat Kovács László.

Közben április-május óta már érezhető elszívó hatása van a szezonálisan nyitva tartó vendéglátóhelyeknek is.

Ezek döntő részben a nyaralóhelyek környéki, döntően a balatoni vendéglátóhelyek. Az egész évben nyitva tartó éttermek tulajdonosai a Portfolio megkeresésére arról számoltak be, hogy

sokszor kigazdálkodhatatlannak tűnő béremelési verseny indult el, és a magasabbnál is magasabb fizetésekkel igyekeznek a „balatoni” vendéglátósok munkaerőt magukhoz csábítani.

Sok, csak a nyaralási időszakra specializálódott vendéglátós egyébként gondoskodik a kincsnek számító munkaerő szállásáról is, de azért vannak visszaélések is. Az például néha menet közben derül csak ki, hogy a sokkal magasabb fizetésért 12-14 órát kell dolgozni, néha heteken át, szabad nap nélkül.

A fizetésemelés nem elég

Semsei Rudolf, a VakVarjú étteremcsalád tulajdonos-ügyvezetője is úgy véli, hogy a fizetésemelés már nem elég a munkaerő megtartásához, ehelyett szemléletváltásra van szükség. „Nemcsak lerövidítettük a nyitva tartást, hanem ingyenes angol nyelvoktatást is biztosítunk a kollégáink számára” – emelte ki. Nagyobb hangsúlyt helyeznek a tanulóik képzési programjára is és középiskolásokat és egyetemistákat is igyekeznek magukhoz csábítani.

Szerinte nagy kihívás most minden vendéglátásban érdekelt vállalkozó számára a munkabeosztás megszervezése. Ők 360-370-en vannak, de további 30-40 embert fel tudnának venni, minden gond nélkül.

Semsei Rudolf nem titkolta, hogy ők is szemezgetnek a külföldi munkaerővel. Leginkább a mongol vagy a fülöp-szigeteki vendégmunkások jöhetnek szóba, egyelőre konyhai kisegítő vagy mosogató munkakörben. A tehetségesebbeket akár szakácsnak is kinevelnék. „A felszolgáló munkakörnek még gátja lehet a külföldi munkaerőnél, ha a dolgozó nem beszél magyarul. A vendégeink számára ma még nem komfortos, hogy angolul kell rendelniük. A más országokból érkező munkavállalók alkalmazása még saját, magyar kollégáink körében is kihívás lehet, mert nem mindenki tud a közös munkához megfelelő szinten angolul. A külföldi pincérek alkalmazása leginkább multicégek rendezvényeinél lehet középtávon megoldás” – mondta el meglátásait Semsei Rudolf.

A vendéglátásban érdekelt vállalkozók szerint az elmúlt időszak béremelése a szektorban arra azért jó volt, hogy csökkentette a külföldi munkavállalás vonzerejét.

Főleg úgy, hogy egy magánszemély számára külföldön többszörösére emelkedtek a rezsiköltségek. Az is sokat tompítja az ágazat koronavírus miatt megtépázott megítélését, hogy egyre több a szakács celeb és az úgynevezett sztárséf, akikkel a fiatalok szívesen dolgoznak együtt.

Bezárások szerte az országban

Sok étterem nem bírta az elmúlt időszak megpróbáltatásait. A Vendéglő a KisBíróhoz április elején jelentette be, hogy 10 év után bezár, a Gianni Annoni és Haraszti Zsolt által vitt Terra-nál az induló költségeket nem tudták lefaragni, alig 1 évig voltak nyitva, míg a veresegyházi Katlan Tóni Kultúrkonyha június 24-ig működik állandó étteremként, utána már csak rendezvényeket vállalnak. Tudunk olyan balatoni étteremtulajdonosról, aki 39 év után döntött úgy, hogy az őrületté váló fizetésemelési versenybe már nem nevez be, és inkább ki sem nyit. Egyes étterem tulajdonosok szerint az sem könnyíti a piaci helyzetet, hogy megjelentek a vállalkozó szerencselovagok.

A fiatalabb pályakezdőket szólítaná meg a Magyar Vendéglátók Ipartestülete és a Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetsége közös pilotprojektje. Az uniós támogatással működő program gyakorlatilag atipikusan foglalkoztatott, részmunkaidős dolgozókat képezne. „Egyetemistáknak, kismamáknak, vagy bármilyen olyan dolgozónak nyújtunk itt képzési lehetőséget, akik kiegészítő keresetként tekintenek a vendéglátói munkára. Eddig Napkorongon, Vásárosnaményben és Baktalórántházán indult el ilyen képzés. Meggyőződésünk, hogy a munkaerőhiány egy részét ilyen programokkal is enyhíteni lehet a hazai vendéglátásban” – fogalmazta meg a programmal kapcsolatos várakozásaikat Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke.

Minden drágul

A helyzeten az sem javít, hogy az alapanyagok is jelentősen drágulnak. Az étolaj literenként 600 forint helyett 1400 forint, a kacsamáj kilogrammonként 8 ezer helyett 15 ezer forint, jó bélszín nincs, miközben az energiaköltségek 200-300 százalékkal, a munkabérigények pedig 30-40 százalékkal emelkedtek 1 év alatt - összegezték a helyzetet forrásaink.

Az étteremtulajdonosok szerint 8 és 20 százalék között voltak kénytelenek emelni az áraikat, de igazából év közben folyamatos árkiigazítás várható. Szerintük nem lenne meglepő, ha év végéig 30-40 százalékkal emelkednének az éttermi árak.

Azonban annak ellenére, hogy az embereknek év elejéhez képest kevesebb a pénzük, azért válságról még nem lehet beszélni.

Az viszont bizonyosnak látszik, hogy az év második felében nehezebb lesz a piaci helyzet. Ettől függetlenül a hosszú ideje működő éttermek vezetői azt mondják, hogy "öngyilkos taktikával próbálkozik az, aki áremelés helyett az ételek vagy a kiszolgálás minőségét akarja csökkenteni, mert hosszú időre elpártolhatnak tőle a vendégek".

Forrásaink szerint Budapest belső kerületeiben megjelentek a „szerencselovagok”, vagyis az olyan éttermes vállalkozók, akiknek pénzük van, de sokszor nem kitermelhető módon működtetik az üzleteiket. A fővárosi, korábban a külföldi turistákra szakosodott éttermek közül sok még mindig küzd, vagy éppen ki sem nyitott, mert bár egyre több a vendég, de még messze nem annyi, mint a 2019-es turisztikai csúcsszezonban. Ettől függetlenül túl sok bezárt étterem ingatlanját nem árulják a piacon, ami azt sejteti, hogy ezeknek a helyeknek a tulajdonosai a megfelelő pillanatra várnak, hogy esetleg újra nyithassanak.

