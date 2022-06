Egy hétre leáll a gázszállítás Magyarországra az egyik vezetéken

A Török Áramlat jelentős forrást jelent, az idén az országba beérkező gázmennyiség harmada (az utóbbi napokban pedig közel a fele) Szerbia felől ezen a vezetéken érkezett. A gázmennyiség elvileg könnyen pótolható más csatornákon keresztül, tehát nem feltétlenül kell, hogy ez bármilyen problémát jelentsen az energiagazdálkodásban.

A bizonytalanságot az jelenti, hogy az utóbbi napokban az oroszok láthatóan elkezdték visszafogni a szállításaikat Európába, ennek hatására el is kezdtek emelkedni az gázárak.

Hétfőn is csak a szokásos gázmennyiség 40%-át szállították az oroszok az Északi Áramlat 1-en Németországba, ezért az osztrákok és szlovákok is csak a szerződéses mennyiség felét kapták az oroszoktól, és az olaszoknál is jócskán érződik a helyzet, így ott akár már holnap dönthetnek a gázpiaci riasztási fokozat elrendeléséről.

A hazai helyzetkép ebből a szempontból kedvező volt, hiszen a magyar állami gázszerződés szerint évi 3,5 milliárd köbmétert Szerbián keresztül délről kapunk a Gazpromtól, további 1 milliárd köbmétert pedig Ausztrián keresztül, így tehát a nyugat-európai gázpiaci helyzet hozzánk elvileg eleve korlátozottabban szűrődik be. Most viszont a Török Áramlat leállításával úgy tűnik, hasonló helyzet alakulhat ki idehaza is, mint Nyugat-Európában.

Ez nem jelent ellátási problémát, jelenleg a gáz nagy részét egész Európa a tárolói feltöltésére használja, hiszen a téli szükségletet minden ország szeretné mielőbb biztonságban tudni, tekintettel az ukrán háború és a szankciós politika miatti bizonytalanságra.

Hivatalosan az oroszok nem tudatosan fogják vissza a kínálatot, hanem technikai okokra hivatkoznak, ám erről nem mindenki van meggyőződve. Az oroszok állítása szerint azért küldenek az Északi Áramlat-1 vezetékpáron 60%-kal kevesebb gázt a németek felé, mert az orosz betáplálási ponton egy-két turbinát nem tudtak visszakapni Kanadából a karbantartás után a nyugati szankciók miatt. A németek és az olasz vezetők szerint mindez konkrét hazugság és csak arra jó, hogy felhajtsák már a nyár közepén is a gázárakat, illetve akadályozzák az európai gáztárolók feltöltését, és így télen akut gázhiányt okozzanak majd, és így Európa kénytelen legyen a szankciók egy részét feladni.

Egyelőre az európai tárolók átlagos töltöttségi szintje 54,3%-ra fel tudott emelkedni, de az eddigi lendületes emelkedést a relatív gázhiány, illetve magas árak fékezhetik, ami így pont nehezítheti a téli gázellátási helyzetet. Fontos tudni: önmagában az nem elég, hogy őszre 80-85% körülig fel tudják tölteni a tárolókat, hiszen az elmúlt években folyamatos orosz szállítások mellett is leapadtak a tárolók a tél végére 20% körülre. Így tehát ha megszakadnának az orosz szállítások, tényleg akut gázválság lenne január-február körül Európában, ugyanis semmilyen egyéb gázbeszerzési csatorna (vezetékes, cseppfolyós) együttesen sem tudná teljes mértékben pótolni a kieső orosz mennyiséget.

