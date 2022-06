Széthurcolhatják a koronavírust nyáron – Újabb járványhullám alakulhat ki Európában?

Hiába vannak sokkal többen beoltva koronavírus ellen, mint tavaly ilyenkor, a fertőzöttek száma most duplája az akkorinak. Elsősorban Nyugat-Európában látszanak a vírus felfutásának első jelei, ráadásul a most terjedő variánsok minden bizonnyal valamelyest kerülik az immunvédelmet. Szakértők figyelmeztetnek: a tesztelések ritkulásával és a járványfelügyelet lanyhulásával veszélybe kerülhet az országok azon képessége, hogy észleljék az új mutációkat és gyorsan reagáljanak azokra. Attól tartanak, hogy mindez újabb járványhullámokat generálhat, az év későbbi részében, ismét komoly terhelést róva az egészségügyi rendszerekre.

Egyértelműen láthatók egy új járványhullám korai jelei Nyugat-Európában, amelyet elsősorban az omikron új alváltozatai okoznak

– nyilatkozta Antoine Flahault, a Genfi Egyetem Globális Egészségügyi Intézetének igazgatója.

Európában az eddigi utolsó, tavaszi járványhullám tetőzése, vagyis január vége óta hosszú ideig szinte folyamatosan csökkent a koronavírus-fertőzöttek száma. Március első három hetében ugyan történt némi megugrás, ez azonban nem befolyásolta érdemben a trendet, az esetszámok folyamatosan csökkentek, egészen május harmadik hetéig, amikor ismét emelkedni kezdtek. Az Our World in Data adatbázisa szerint a tendencia jelenleg is tart, egymillió lakosra nagyjából 270 fertőzött jut, és egyelőre nem tudni, hogy ez a tavaszihoz hasonló átmeneti erősödés vagy tartós negatív irányú változás.

A WHO adatai szerint

tavaly június első és második hetében még 350 ezer alatt volt a heti megbetegedések száma Európában, majd folyamatosan emelkedtek az esetszámok, meghaladva az 558 ezret.

Ehhez képest most június első hetében több mint 1,1 millió, és a második héten is több mint 912 ezer ember produkált pozitív COVID-tesztet.

Jó hír azonban, hogy a járvány jelenleg sokkal kevésbé pusztító, mint tavaly ilyenkor. 2021 júniusában hétről hétre több mint 6-7 ezren haltak bele a koronavírusba a kontinensen, most viszont 1-3 ezer között mozog az áldozatok száma, és nincs nyoma megugrásnak. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (ECDC) szerint a 14 napos COVID-19 halálozási arány nyolc hete csökken. Két országban – Horvátországban és Liechtensteinben – volt megfigyelhető csak növekvő tendencia ebben az időszakban.

Felfutó fertőzés, gyenge védelem

Európán belül Portugáliából, Franciaországból, Németországból, Luxemburgból, Olaszországból, Görögországból, Ciprusról, Izlandról és Ausztriából jelentették lakosságarányosan a legtöbb új esetet. Szintén viszonylag magas a Covid-fertőzöttek aránya Spanyolországban, Írországban, Svájcban, Belgiumban és Finnországban.

Az ECDC szerint a koronavírus-járvány több országban is tapasztalt felfutásáért egyértelműen az omikron alvariánsai a felelősek.

Ezek növelik a fertőzések számát Portugáliában, az Egyesült Királyságban, Franciaországban és Németországban. Piotr Kramarz, az Európai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ felügyeleti vezetője hangsúlyozta, hogy

az omikron-alvariánsok, például a BA.4 és a BA.5 képesek lehetnek kikerülni az immunvédelmet, ami azt jelentheti, hogy sem a korábbi fertőzések, sem a vakcinák nem nyújtanak ellenük kellően erős védelmet.

Kramarz, akit a Financial Times idéz azt mondta, hogy a BA.4 és a BA.5 nem okoz ugyan súlyosabb betegséget, mint a korábbi vírusvariánsok, de figyelmeztetett, hogy azok, akik már átestek a COVID-on, újra megfertőződhetnek. Még azok sincsenek teljes biztonságban, akik három oltást kaptak, ugyanakkor a bizonyítékok arra utaltak, hogy a vakcinák továbbra is erős védelmet nyújtanak a legrosszabb kimenetelekkel, a súlyos állapottal és a halállal szemben.

Ez azért is fontos információ, mert több országban elsősorban a 65 év felettiek körében nő most a megbetegedések aránya. Az Európai Járványügyi Központban úgy látják, hogy bár az esetek száma növekszik, nem szorul több covidos kórházi ápolásra, ezért összességében a halálozások további csökkenése várható. Hozzáteszik ugyanakkor, hogy

az előrejelzések egyre megbízhatatlanabbak a tesztelési kritériumok és a jelentési kötelezettségek változása miatt.

A tudósok sem tudják egyértelműen az okát, miért emelkedik ismét az európai koronavírus-fertőzöttek száma. Vannak, akik szerint az általános nyitás nyomán egyszerűen többekkel találkozunk, így könnyebben átadjuk a vírust, mások a védőoltások által biztosított gyengülő immunitást gyanítják a háttérben.

Ami az esetszámok emelkedése mellett sokakat aggaszt, az az, hogy a BA.4 és a BA.5 jelentősen eltér a korábbi omikron-alváltozatoktól abban is, hogy ellenállóbbak a monoklonális antitest-terápiákkal szemben.

Ezek a gyógyító eljárások utánozzák a szervezet immunválaszát

– magyarázta Eric Topol, a Scripps Research Translational Institute alapítója és igazgatója.

A szakértők óvatosak, a politikusok nem

Szakértők figyelmeztetnek is, hogy a tesztelések ritkulásával és a járványfelügyelet lanyhulásával veszélybe kerülhet az országok azon képessége, hogy észleljék az új mutációkat és gyorsan reagáljanak azokra. Attól tartanak, hogy mindez újabb járványhullámokat generálhat, az év későbbi részében, ismét komoly terhelést róva az egészségügyi rendszerekre.

Lawrance Young, az Egyesült Királyság Warwicki Egyetemének virológusa szerint aggasztó, hogy alábbhagyott a védekezés, mert „még korántsem vagyunk kint az erdőből”. Kulcskérdés lesz, hogy miként alakul majd a helyzet a téli hónapokba lépve, mert akkor az esetleges új mutációkkal is meg kell majd küzdeni a szezonális vírusok mellett – vélte a Financial Times-nak nyilatkozva.

A növekvő fertőzésszámok és a szakértői aggodalmak ellenére a kormányok egyelőre nem akarnak újbóli korlátozásokat vagy utazási szigorításokat. Marco Buschmann német igazságügyi miniszter azt mondta, nem lesznek ilyen intézkedések mindaddig, amíg a korábbiak hatását fel nem mérték, annak ellenére, hogy a pedagógusszakszervezetek szerint már most készülni kell az őszi hullámra.

Az EU-tagállamok mindegyike enyhítette vagy megszüntette a nemzetközi utazásokra vonatkozó járványügyi szabályokat, bízva a turizmus felfutásában és persze az abból származó bevételek jelentősebb emelkedésében. Antoine Flahault, a Genfi Egyetem Globális Egészségügyi Intézetének igazgatója ugyanakkor hangsúlyozta:

a közelgő nyári szezonban várható nagy mobilitás nem fogja lassítani ezeknek a vírustörzseknek a terjedését.

Az omikron előtt azok az országok, amelyek szigorú határellenőrzési és beutazási politikát léptettek életbe, meglehetősen sikeresen korlátozták a vírus terjedését a területükön. Kína kivételével azonban a legtöbb ország feloldotta ezeket az intézkedéseket, ami valószínűleg a COVID-hullámok globális sebességének és intenzitásának növekedéséhez vezet – vélekedett.

Az átoltottság magas

Az ECDC adatai szerint az EU/EGT-ben a felnőtteknek a 83,3%-a és a teljes lakosságnak a 72,6%-a már legalább egy dózist megkapott valamelyik COVID-vakcinából. Az emlékeztető/kiegészítő dózisban 62,9% részesült a 18 évesek és idősebbek körében, és 52,1% a teljes populációban.

A beoltottak aránya továbbra is Portugáliában a legmagasabb, a teljes lakosság 86,2 százaléka beadatott már egy teljes oltássort, és 64,3 százalék emlékeztető vakcinát is kapott.

Nyolcvan százalék feletti átoltottsággal büszkélkedhet még Dánia, Izland és OIaszország, de a de a svédek, spanyolok, norvégok, írek, görögök, németek, franciák, finnek, belgák, ciprusiak és az osztrákok több mint 70 százaléka is megkapta az alapimmunizálást koronavírus ellen.

Hazánknak továbbra sem sikerül jelentősen elszakadni a 60 százalékos aránytól, jelenleg 63,1 százalékot mutat az ECDC magyarországi átoltottság-mutatója.

Az EU-n belül csak az észt, a lengyel, a román, a szlovák, a horvát és a bolgár adatok gyengébbek, az utóbbi a 30 százalékot sem éri el.

Ami a vakcinákat illeti, a szakértők úgy látják: bár gyenge hatékonyságot mutatnak a mostani vírusvariánsok terjedés lassításában, de sikeresen megakadályozzák, illetve mérséklik a Covid-19 súlyos változatainak kialakulását, ezzel a kórházba kerülést és a haláleseteket is.

Címlapkép: Getty Images