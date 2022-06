Változik a céges rezsicsökkentés, az E.On Áramszolgáltató ügyfeleinek is résen kell lenni

Azok a kis- és középvállalatok, amelyek egy friss kormányrendelet alapján 2022. augusztus 1-jélől nem jogosultak egyetemes szolgáltatásra, 2022. július 1-jéig saját érdekükben nyilatkozni kötelesek az E.ON Áramszolgáltató Kft. felé az érintett felhasználási helyeik megjelölésével annak érdekében, hogy az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. – mint végső villamosenergia-menedékes – végső menedékes jogintézmény keretében folytatólagosan biztosíthassa számukra az áramszolgáltatást – hívja fel közleményében a figyelmet az E.ON Áramszolgáltató Kft. Enélkül ugyanis fennáll a veszélye annak, hogy lekapcsolják az áram- és gázszolgáltatást azon cég felé, amely nem jogosult a továbbiakban a rezsicsökkentett áron hozzájutni az energiához.

Rámutatnak arra, hogy „Amennyiben a kormányrendelet alapján az egyetemes szolgáltatásra már nem jogosult ügyfelünk nem tesz nyilatkozatot, úgy az E.ON Áramszolgáltató Kft. többé nem köteles az érintett áramellátását biztosítani, valamint mindezen felül a kormányrendeletben foglalt jogkövetkezményekkel is számolniuk kell. Ezért az E.ON Áramszolgáltató Kft. kéri ezen ügyfeleit, hogy saját érdekükben minél előbb, de legkésőbb július 1-jéig e-mailben juttassák el felé a teljes körűen kitöltött nyilatkozatukat.”

A közlemény megjegyzi, hogy a részletes tájékoztató és a kitöltendő nyilatkozat megtalálható ezen a weboldalon. A kitöltött nyilatkozatot az E.ON Áramszolgáltató Kft. a kileponyilatkozat@eon.hu e-mail címen fogadja. A változásokkal kapcsolatos tájékoztatás elérhető az E.ON Áramszolgáltató Kft. telefonos ügyfélszolgálatán, nyitvatartási időben a megszokott telefonszámokon, valamint a kizárólag ezen ügyek intézésére a 06-52-238-099 számon hétköznap 8-17 óra, hétvégén 8-12 óra között.

Amint hétfőn megírtuk: az MVM Next is kiadott egy hasonló figyelemfelhívó közleményt, amelyben a már nem jogosult ügyfelek nyilatkozattételi kötelezettségére mutatott rá, illetve azoknak is nyilatkozniuk kell, akik újonnan válnak jogosulttá a rezsicsökkentés keretében vételezni az áramot és a gázt. Ilyenek az állami és önkormányzati bérlakások tulajdonosai, illetve a szállóférőhely tulajdonosok.

