MEKH: Itt az idő megújítani a versenypiaci földgázfelhasználókkal kötött szerződéseket

A versenypiaci földgáz-kereskedelmi szerződések többnyire az október elsején kezdődő gázév időpontjához igazodnak. A zavartalan és folyamatos ellátás érdekében szükséges, hogy a felhasználók kiemelt figyelemmel kísérjék ezt a határidőt és időben gondoskodjanak az új szerződések megkötéséről. A Hivatal felhívja a versenypiaci földgázfelhasználók figyelmét, hogy kellő körültekintéssel, minél előbb vizsgálják meg földgázbeszerzési szerződéseiket és gondoskodjanak azok mielőbbi megkötéséről, illetve megújításáról.

Azok a felhasználók, akik meghaladják a 20m3/h vásárolt kapacitást - jellemzően a kis-, közepes és nagyméretű vállalatok - a versenypiacról vásárolhatnak földgázt. Ezen a piacon az energiakereskedők piaci alapon szerzik be és értékesítik tovább a gázt. Az elmúlt hónapok geopolitikai és makrogazdasági eseményei jelentős változásokat hoznak az energia ellátási szerződések, illetve az ajánlati feltételek terén is. Az árak változékonysága sokkal kockázatosabbá és költségesebbé teszi a korábbi időszakokra jellemző fix árazású szerződéses ajánlatok kiadását, elfogadását. Mindez várhatóan a földgázkereskedők kockázatkezelési gyakorlatának jelentős változását fogja eredményezni: egyebek mellett a fizetési feltételek szigorodását (bizonyos felhasználói köröknél akár csak előrefizetés mellett történő ellátás vállalása), a rugalmassági engedmények visszaszorulását, az átvételi kötelezettségek megjelenését vagy szigorodását a szerződéses feltételekben, illetve jelentősen lerövidülhet az ajánlati kötöttség kereskedők által vállalt időtartama. A felhasználók részéről most különösen fontos lesz az ajánlatok értékelése és az adott helyzetnek megfelelő legjobb ajánlat kiválasztása.

Mivel a versenypiacon tevékenykedő földgázkereskedőknek nincs ellátási kötelezettségük, így a nem lakossági felhasználóknak jól megfontolt érdekük, hogy időben felkeressék a szolgáltatókat és ajánlatot kérjenek. Az október 1-jén kezdődő új gázévre vonatkozó földgázbeszerzéseket, figyelemmel a kereskedőváltás jogszabályban garantált határidőire,

technikailag szeptember 6-áig van lehetőség biztonságosan lezárni.

A Hivatal mindezek következtében felhívja a versenypiaci földgázfelhasználók figyelmét, hogy kellő körültekintéssel vizsgálják meg földgázbeszerzési szerződéseiket és azok megkötését, illetve megújítását mielőbb kezdeményezzék.

Az energiapiaci folyamatok, illetve a világpolitikai helyzet változékony hatásai mellett is a legfontosabb a hazai felhasználók ellátásbiztonsága. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal folyamatosan figyelemmel kíséri az energiaárak alakulását és naprakész információkkal rendelkezik a hazai gázpiac állapotáról. A betárolás rendben zajlik, a tárolók már 36,27 százalékos töltöttségűek.

