A gyógynövényes dohánytermékeket is szabályozná a magyar hatóság

A fiatalkorúak, valamint a legális piac védelme az elsődleges feladata a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának a dohány területen. Ezért az SZTFH a törvénytelen Elf Bar-jelenség felszámolásáért indított küzdelem mellett, a kiskorúakra hasonló veszélyt jelentő gyógynövényes dohánytermékek szabályozására kezdeményezett törvénymódosítási csomagot. A brüsszeli bürokrácia azonban akadályt gördített a hatékony és gyors ügyintézés elé - közölte a szervezet.

Az Európai Unió illetékes szakbizottsága elutasította Magyarország sürgősségi kérelmét, hogy egy törvénymódosítási csomag elfogadásával gyorsan reagálhasson a hevítéssel fogyasztható gyógynövénytermékek szabályozására. A bürokratikus lépés ellenére a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) következetes álláspontja változatlan: a hatóság továbbra is minden rendelkezésére álló jogi eszközzel fellép a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorítása, egészségük védelme, valamint a legális piac védelme érdekében - írták.

A tájékoztatás szerint a jogszabály-módosítást az indokolja, hogy egyre népszerűbbek a hevítéses technológiával fogyasztható, különféle növényi-, gyógynövényi alapanyagokból készült termékek, amelyek a hasonló dohánytermékek alternatívájaként jelennek meg. Kockázatot jelent, hogy ezek a termékek jelenleg a zárt dohány-kiskereskedelmi rendszeren kívül kerülnek forgalomba, így a fiatalkorúak által is, szabadon hozzáférhetők, ráadásul az interneten keresztül is megvásárolhatók.

Az ilyen dohányzási célú gyógynövénytermékek egyre növekvő keresletén túl jelentős kihívást jelent az SZTFH számára egy új típusú eldobható elektronikus cigaretta, az Elf Bar illegális kereskedelme elleni fellépés is, amelynek legfőbb kockázati csoportját szintén a fiatalok alkotják. Ezért a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) és az SZTFH több akciót is szervez, hogy ezt a fiatalok körében is népszerű terméket kiszűrje a feketepiacról. Az SZTFH továbbá az iskolás korosztály körében országos figyelemfelkeltő kampányt kezdeményez a nyári táborokban, ősztől pedig az általános és középiskolákban.

