Elindultak a magyarok külföldre: újabb kivándorlási hullám jeleit látjuk?

Májusban újra több mint 100 ezer fő felett volt azoknak a magyaroknak a száma, akik átmenetileg külföldön dolgoznak. A Covid időszakában érdemben kevesebben vállaltak külföldön munkát, az elmúlt hónapokban azonban ismét megindultak a magyarok külföldre.

Az elmúlt hónapokban folyamatosan emelkedik a külföldön dolgozó magyarok száma a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján. Májusban már 101 ezer magyar volt, akinek még van hazai lakcíme, de külföldön dolgozik.

A koronavírus-járvány előtt ennél is több magyar dolgozott átmenetileg külföldön, ám a válság mélypontján 70-80 ezerre csökkent a számuk. Innen indult növekedésnek a létszám, amely most újra elérte a 100 ezer főt. A 3 havi mozgóátlag is emelkedő trendet mutat. Március és május között 96 ezer magyar dolgozott külföldön, amely 18 ezer fős növekedést jelent éves összevetésben.

A nyári időszakban, a szezonális munkák felfutásával minden bizonnyal még tovább emelkedhet a Nyugat-Európában dolgozó magyarok száma, vagyis a Covid-válság előtti szintet minden bizonnyal újra elérjük.

A KSH adatai nem tartalmazzák azt a többszázezer magyart, akik végleg elköltöztek az országból, csak azokat, akik ingáznak, illetve a családjuk itthon él.

A foglalkoztatásról szóló friss cikkünk itt olvasható:

