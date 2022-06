Itt a nyár, tombol a hőség, nagyon veszélyes is lehet a sok napfény

Haiman Éva 2022. június 25. 10:00

Az elmúlt évtizedekben világszerte drasztikusan megnőtt a bőrrákosok száma, viszont az utóbbi években úgy látszik, hogy több országban, köztük hazánkban is megállt az esetszámok emelkedése. A bőrdaganatok kialakulásában döntő szerepet játszik az UV-sugárzás, ami ráadásul az évtizedek során halmozódik és összeadódik, roncsolva a bőrsejtek DNS-ét. A napfény hasznos is, szükséges a D-vitamin-termeléshez, de ehhez nyáron bőven elég napi fél óra is a napon. Most több ENSZ-szervezet közösen fejlesztett egy mobilapplikációt, hogy helyi információkat szolgáltasson az ultraibolya-sugárzás aktuális szintjéről, és arról, szükséges-e napvédőt használni.