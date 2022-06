Koronavírus Magyarországon: megérkeztek a friss heti adatok

Az elmúlt héten összesen 3042 új fertőzöttet és 21 halálesetet igazoltak Magyarországon. A fertőzöttek száma 55%-kal, a kórházban ápoltaké pedig 18%-kal emelkedett az előző héthez képest, a halálesetek száma viszont 34%-kal csökkent.

Az elmúlt héten 3042 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 928 125 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma - közölte a koronavirus.gov.hu. Ez azt jelenti, hogy 55%-kal emelkedett a fertőzésszám az előző egy héthez képest, ami összhangban áll a háziorvosok és laborok tapasztalataival:

Jelenleg 233 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, ami 18%-os növekedést jelent egy hét alatt. Közülük 5-en vannak lélegeztetőgépen, egy héttel ezelőtt ez 6 volt. Hatósági házi karanténban 208-an vannak.

Az elmúlt héten elhunyt 21 beteg, így az elhunytak száma 46 647 főre emelkedett. Az elhunytak száma egy héttel korábban 32 volt, vagyis 34%-kal csökkent a halálesetek száma.

Mintavételi adatokat az utóbbi hetekben már nem közöl a kormányzati portál, így sajnos nem tudni, mekkora a pozitív tesztek aránya. A regionális térképről viszont kiderül: az elmúlt egy hétben népességarányosan Budapesten, Pest megyében és Győr-Moson-Sopron megyében fertőződtek meg a legtöbben, új járványhullámok kezdetén e régiók felülteljesítésére már többször volt példa.

A beoltottak száma 6 411 804 fő, közülük 6 198 798 fő a második, 3 884 105 fő a harmadik, 305 216 fő már a negyedik oltását is felvette. Már csak péntekenként van oltás a kórházi oltópontokon, emellett az oltás továbbra is kérhető a háziorvostól, házi gyermekorvostól. A vírus a beoltatlanokat veszélyezteti a legjobban, ezért őket továbbra is az oltás felvételére kérik. A megerősítő oltás felvétele mindenkinek ajánlott, aki 4 hónapnál régebben kapta meg az előző oltását.

Címlapkép: Getty Images