Vége a nyomtatott Világgazdaságnak és a Figyelőnek

Megszűnik a Figyelő című hetilap és a Világgazdaság napilap nyomtatott változata, a két lap csütörtökön jelenik meg utoljára – értesült a hvg.hu. A döntést a szerkesztőségeknek Csermely Péter, a lapokat kiadó Mediaworks tartalomafejlesztésért felelős vezérigazgató-helyettese jelentette be szerda délután.

Az újságírók többsége megtarthatja az állását, ők a jövőben az Origo és a Magyar Nemzet gazdasági tartalmainak előállításában vehetnek részt. A bezárást a lap vezetői a növekvő energia- és papírárakkal indokolták.

A Mediaworks a cikk megjelenése után közleményben számolt be a két lappal kapcsolatos döntésről. Ebben nem megszüntetésről esik szó, hanem arról, hogy "határozatlan időre felfüggesztik" a két lap nyomtatott kiadását. Hozzátették: "A Mediaworks megköszöni a Világgazdaság és a Figyelő olvasóinak éveken át tartó hűségüket és figyelmüket. Az előfizetőket a kiadó külön értesíti alternatív előfizetési lehetőségekről, illetve igény esetén a kompenzációról".

A Világgazdaság 1969 óta jelent meg, a lap a kétezres évek elején került a több megyei lapot is kiadó Axel Springer tulajdonába. Innen vezetett az út a 2014-ben létrehozott Mediaworkshöz, ahová alapvetően azok a sajtótermékek kerültek, amelyek kimaradtak az AS és a Ringier fúziójából. A Heinrich Pecina osztrák üzletember tulajdonában levő kiadó két évvel később zárta be a Népszabadságot, majd adta el a birodalmat Mészáros Lőrincnek. Ezt követően gyorsult fel a terjeszkedés is, hamarosan valamennyi megyei napilap az időközben a kormánypárti lapokat összegyűjtő, 2018-ban megalapított Közép-Európai Sajtó- és Médialapítványba (KESMA) betagozódó Mediaworkshöz került.

Címlapkép: a Világgazdaság címlapja 2013. február 7-én. MTI Fotó: Kovács Attila