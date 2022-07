Hatalmas lépésre szánta el magát az HBO

A közeljövőben újabb magyar HBO-s tartalomra nem számíthatunk - írják a cikkben, amelyben azzal magyarázzák ezt, hogy a Discovery és a WarnerMedia összeolvadásával járó, beütemezett költséglefaragás nagy áldozatai az HBO saját fejlesztésű tartalmai lesznek. Egyedül a spanyol HBO gyárthat a továbbiakban saját lokális tartalmakat, mivel a spanyolnyelvű sorozatoknak Latin-Amerikában és az Egyesült Államokban is széles nézőközönsége van, és a lap szerint a Franciaországban még el sem indult HBO Maxon is lesznek a későbbiekben is saját tartalmak.

Felhívják a figyelmet arra is, hogy

az HBO Max streamingplatformról több országban már meglévő, elsősorban regionális tartalmakat távolítottak el.

Ennek áldozatául esett A besúgó és az Aranyélet 3. évada is, amelyek mér nem elérhetők a kínálatban. A Warner Bros. Discovery szóvivője a Varietyvel közölte, hogy az HBO Maxot és a discovery+ csatornát egy globális streamingszolgáltatás alá csatornázzák be, ezzel a meglévő tartalmakat felülvizsgálják. Az HBO-nak továbbra is lesz lehetősége, hogy helyi tartalmakat vásároljon az online platformjára. Továbbá a már gyártás alatt lévő, illetve néhány, már korábban zöld jelzést kapott produkciót még elkészíthet.

Címlapkép forrása: Shutterstock