Sokkal többet költünk strandjátékokra és egyre nagyobb medencék kerülnek a kosárba

Portfolio 2022. július 04. 09:06

A nyári szezonban jellemzően 2-6 ezer forintot költenek a magyar családok strandjátékokra, a legtöbben vízipisztolyt, úszógumit és strandlabdát vásárolnak a REGIO JÁTÉK friss kutatása alapján. Egyre többen ruháznak be egy otthoni medencére, továbbá 10-ből 8 kisgyerekes család nyaralást is tervez, jellemzően inkább belföldi úti céllal. Minden második gyerek táborba is megy, a sport-, a 4-5 napos napközis és az alkotótáborok a legnépszerűbbek.