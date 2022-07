Kiderült: a rezsicsökkentett gázár hétszeresét fizette a magyar állam az oroszoknak áprilisban

A KSH külkereskedelmi adatai, a devizaárfolyamok, valamint a holland TTF gáztőzsde havi átlagárai alapján kiszámítható, hogy az egyes hónapokban mennyi a magyar állami MVM orosz gázbeszerzési költsége, amit aztán az egyetemes szolgáltatás keretében rezsicsökkentett áron kell továbbadnia a lakosságnak. Az elmúlt hónapok alapján az is látszik, hogy az októbertől élő újabb 10+5 éves orosz-magyar gázszerződés nem igazán kedvezőbb, mint az előző, és gyakorlatilag 2 hónapos késéssel tisztán követi a TTF árat (némi ártompító hatással a nagyobb kilengések simítására).

Most az áprilisi KSH adatok és a februári TTF gázár alapján arra mutatott rá a lap, hogy az év negyedik hónapjában 16%-kal drágábban vettük átlagosan a gázt az oroszoktól (934 euró), mint a TTF februári átlagára (800 euró), de van, amikor egy-egy hónapra olcsóbban vesszük, van, amikor drágábban.

Ebből a szempontból inkább az az érdekes, hogy itthon a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal friss statisztikája továbbra is 50 forinton tartja nyilván a gázmolekula köbméterének árát, miközben áprilisban 350 forintért jutott hozzá átlagosan Magyarország, azaz a rezsicsökkentett ár hétszeresét kellett kifizetni. Ez az áprilisi lakossági (egyetemes) gázfogyasztásssal számolva több, mint 100 milliárd forintnyi veszteséget jelenthetett az állami MVM CEEnergy cégnek.

Márciusban a meginduló orosz-ukrán háború miatt a TTF-gázár kilőtt az égbe, majd süllyedt a rákövetkező két hónapban, júniusban pedig megint jócskán emelkedett az Északi Áramlat-1-en történt orosz gázszállítás visszafogás miatt. Tegnap pedig az az orosz terv is elhangzott, hogy a vezetékes gáz „helyettesítő terméke”, az LNG esetén is áttérnének a rubelalapú elszámolásra, ami a szállítások terén még nagyobb bizonytalanságot okozna, így erre még tovább ugrott a gázár. Így tehát a magyar állami egyetemes szolgáltató következő hónapokra kalkulálható vesztesége is legalább több tízmilliárd forint lesz havonta, nyártól pedig inkább a százmilliárd forint feletti tartományba emelkedhet vissza. Emiatt kérdéses, hogy elegendő lesz-e az a 600 milliárd forint, amit a rezsivédelmi alapba idénre átcsoportosított a kormány a bejelentett költségvetési kiigazítások során.

Címlapkép forrása: Shutterstock