Már aratnak a földeken, az egyik legrosszabb országos termésátlaggal nézünk szembe

Az árpa betakarítása a napokban fejeződik be, a búzát pedig most kezdték el, és a repce is még folyamatban van. Így a termés mennyiségét egyelőre nem látjuk, ugyanakkor az agrárminiszter szerint nem kell "jóstehetség ahhoz, hogy azt mondhassuk, hogy az egyik legrosszabb országos termésátlagra számíthatunk majd idén." Ha az elkövetkezendő napokban nem érkezik csapadék, akkor beláthatatlan következményekkel kell számolni a kukorica és a napraforgó esetében - mondta az M1 csatornának Nagy István.

Nagy István a termés visszaesését at időjárással magyarázta, amely egyrészt kettészakította az országot. Elsősorban kelet-magyarországi megyéket érint az aszály. Példaként említette, hogy Nógrád megyében hektáronként 5-6 tonnának kellene lennie a búzának és az árpának is, amelyből 2,3 tonnát arattak. Ez nagyon nagy intő jel számunkra - mondta az agrárminiszter, aki szerint bele kell abba is gondolni, hogy miként hatványozódnak a károk és a nehézségek, egész Európát sújtja az aszály, így Magyarországot is, ezért kevesebb a termés.

A tárcavezető szerint a kukoricának és napraforgónak nagy szüksége lenne az esőre, anélkül katasztrofális következményekkel számol. Van olyan tábla, amely zölden szárad meg, Nagy István ilyen fokú aszályt eddigi életében még nem látott.

Beszélt az orosz-ukrán háborúról is, amely két olyan ország között zajlik, akik az egész világ gabonaexportjának 30-40 százalékát teszik ki.

Rendkívüli ok-okozati összefüggések várhatók a globális piacon

- tette hozzá.

A kevesebb termés képes lesz a hazai igények kielégítésére, azonban exportra kevesebb jut majd. A kormány döntése alapján a kivitelre bejelentési kötelezettség vonatkozik. A világpiacon ínség van gabonából, a háború miatt 20 millió tonna gabona szorult be Ukrajnában, ahol a készleteket nem tudják majd tárolni. Nagy István szerint mindez komoly társadalmi feszültséghez vezethet Észak-Afrikában és a világ más részein is.

