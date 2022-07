Vidéken terjeszkedik tovább az egyik legnagyobb magyar magánklinika

Portfolio 2022. július 05. 12:59

Újabb vidéki bővülést jelentett be a TritonLife csoport. A társaság közleménye szerint a napokban zárták a veszprémi székhelyű Partner Medical nevű társaság akvizícióját, illetve az új veszprémi TritonLife (Partner Medical) szakorvosi centrumra építve hamarosan megnyitják veszprémi képalkotó diagnosztikai centrumukat is, ahol CT, MR, digitális röntgen és ultrahang diagnosztikát is végeznek majd, továbbá már dolgoznak a veszprémi egynapos sebészetük tervein.