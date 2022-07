Az utolsó pillanatban írja át a kormány a 2023-as költségvetést, elég furcsa módon

Miközben a kormány egyfelől azt kommunikálja, hogy a kedvezőtlenebb, már-már recessziós globális környezetben fel kell készülni a magyar gazdaság alacsonyabb növekedésére 2023-ban, addig a kormány a jövő évi költségvetéshez kiadásnövelő módosításokat csatolt az utolsó pillanatban. A fedezetet egyszerűen találta meg hozzá a kormány: megtoldotta a bevételek egy részét.

Szerdán ülésezett a parlament költségvetési bizottsága, ahol a fideszes Szűcs Lajos képviselő 2023-as költségvetést módosító javaslatát tárgyalták meg. A 444 beszámolója szerint 100 milliárd forintos átrendezésről van szó és annyira az utolsó pillanatban érkezett a módosító, hogy a bizottsági ülés után került benyújtásra.

A módosítás lényege, hogy a kormány több mint 26 milliárd forinttal többet költene a kormány a saját kommunikációjára és nagyjából 37 milliárddal többet sportra. Egy keddi éjszakai módosítás keretében pedig 30 milliárd forinttal növeli a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda alá átcsoportosított titkosszolgálatok költségvetését.

Banai Péter Benő, a Pénzügyminisztérium államháztartásért felelős államtitkára szerint a zárszámadásból derül majd ki igazán, hogy mire is ment ez a pénz. De a háború, az inflációs helyzet és az energiaárak emelkedése rendkívüli intézkedéseket igényelhet, ami rendkívüli kommunikációt és konzultációt is feltételez - idézi az államtitkárt a 444. Hogy jön-e a közeljövőben újabb nemzeti konzultáció, azt nem árulta el az államtitkár.

A sportcélokra költött plusz pénzek a legnagyobb része utánpótlásképzésre, 18 éven aluliak sporttámogatására megy, de jut a párizsi olimpiai felkészülésre, és ahogy Tóth Endre momentumos képviselő kiemelte, profi csapatok támogatására is. A Terrorelhárítási Központ és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetése is nőne nagyjából 20 milliárd forinttal, 7 milliárd forintot pedig a minisztériumoknak, főleg a Palkovics László vezette technológiai és iparinak adnának tanulmányok írására, elsősorban energetikai témában.

Hogy miből lesz fedezete a plusz kiadásoknak, az is kiderült az ülésen: a kormány azzal számol, hogy 44 milliárd forinttal több jön be áfából és jövedéki adóból, mint ahogy eddig tervezték. Banai Péter ennek kapcsán megemlítette, hogy ennek oka, hogy nagyobb az infláció, mint amivel korábban számoltak, emellett nagyobb béremelések várhatóak a magánszektorban és a kiskereskedelmi forgalom is erős.

A kormány által is támogatott utolsó pillanatos, kiadásnövelést elősegítő költségvetési módosító javaslat üzenete több szempontból sem túl kedvező, ha a piacok oldaláról közelítjük meg a kérdést. Miközben ugyanis a kormány az elmúlt hetekben azt hirdette, hogy minden erejével le akarja szorítani a költségvetés hiányát és stabilizálni szeretné az elszálló hiányt, aközben váratlan kiadásnövelésről dönt. A magasabb inflációra hivatkozva állít be plusz fedezetet a többletkiadások mögé, amivel több baj is van: a magasabb inflációs feltételezést nem vezeti át a teljes költségvetésen, így a kiadási oldalhoz nem nyúl a magasabb infláció miatt és a fő számok átírása sem transzparensen, hatástanulmányokkal alátámasztva történik. Másrészt azt üzeni, hogy a váratlanul "talált" jövő évi plusz költségvetési bevételeket nem a deficit lefaragására fordítja, hanem saját egyedi céljai finanszírozására. Egy olyan kiélezett helyzetben, amit a magyar piaci folyamatok mutatnak az elmúlt napokban (rekordgyenge forint és elszálló kötvényhozamok, valamint megemelkedő csődkockázati felár) nem túlságosan szerencsés egy ilyen lépés a szóban stabilitást hirdető fiskális politika oldaláról.

Ezenfelül 35 milliárd forint extra megtakarítással számolnak. A kormány alá tartozó, igazgatási feladatokat ellátó költségvetési szerveken spórolnának ennyit, és még egy kicsit a minisztériumok szakmai programjain - írja a portál.

Vajda Zoltán bizottsági elnök felvetésére, miszerint a rekordgyenge forint és a recessziós veszélyek miatt jelentősek a kockázatok a jövő évi költségvetésre nézve, Banai Péter azt mondta, hogy "a magyar gazdaság fundamentumai elég erősek, így ha lesz is globális recesszió, az nem rázza meg annyira a magyar gazdaságot, mint más országokat, így a GDP továbbra is növekszik".

Arról is beszélt az államtitkár, hogy ha sikerülne megállapodni az Európai Bizottsággal az uniós forrásokról, az az inflációra és a forintárfolyamra is jó hatással lenne.

Vajda Zoltán MSZP-s politikus szerdai online tájékoztatóján egyébként tarthatatlannak és fiktívnek nevezte a 2023-as büdzsét. Több konkrétumot is említett:

Jelentős, több mint 4 százalékos GDP-növekedéssel számolnak 2023-ban, miközben Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter arról beszél, hogy recesszió fenyegeti Magyarországot - tette hozzá.

Az ellenzéki politikus tarthatatlannak nevezte a költségvetési törvényjavaslatban tervezett 370 forintos euróárfolyamot is.

Szólt arról is, hogy kétezermilliárd forint uniós forrást terveztek a 2023-ra, de ha ez nem érkezik meg, akkor szét fog esni a büdzsé.

Címlapkép: Varga Mihály pénzügyminiszter-jelölt (k) beszél meghallgatásán az Országgyűlés költségvetési bizottságának ülésén az Országházban 2022. május 19-én. Mellette Banai Péter Benő, a Pénzügyminisztérium (PM) államháztartásért felelős államtitkára (b) és Izer Norbert, a PM adóügyekért felelős államtitkára. Forrás: MTI/Kovács Tamás