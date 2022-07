Egy illegális karaoke szórakozóhely miatt indult be a koronavírus-járvány Kínában

Kína nem hagyott fel zéró covid stratégiájával: tömeges tesztekkel és új korlátozásokkal küzd a COVID-19 újbóli felbukkanása ellen országszerte. Sanghajban az új esetek egy illegálisan működő karaoke szórakozóhely épületéhez kapcsolódnak.

Több kínai területen is helyi járványkitörésekkel kell szembenéznünk, és Sanghajban közösségi terjedést azonosítottunk, amelyeknek nagy jelentőséget kell tulajdonítanunk

- mondta szerdán újságíróknak Zhao Dandan, Sanghaj egyik egészségügyi tisztviselője. Kína az egyetlen nagy gazdaság, amely a zéro covid politikát követi, amelynek célja az összes járványkitörés azonnali felszámolása, miközben a világ többi része jórészt már megpróbál együtt élni a vírussal.

Sanghaj, amely keddre 24 új esetet jelentett az előző napi nyolccal szemben, keddtől csütörtökig 16 kerületéből kilencben, valamint három másik kerület egy részében minden lakost tesztel.A mintegy 25 milliós kereskedelmi központban már most is megkövetelik a lakosoktól, hogy gyakran vizsgáltassák meg magukat, ha be akarnak menni a bevásárlóközpontokba vagy tömegközlekedni akarnak.

A városi hatóságok felfüggesztették a karaoke szórakozóhelyek működését, de más, nemrég megnyitott kulturális helyszínek, például könyvtárak nyitva maradnak. A Reuters beszámolója szerint a mostani esetek éppen egy illegálisan működő karaoke szórakozóhelyhez kötődnek.

Hszi Csin-ping elnök nemrégiben megerősítette, hogy tartják magukat a zéró covid védekezési stratégiához. Az elnök kijelentette, hogy jobb, ha "átmeneti" gazdasági költségeket vállalunk, mintha "az emberek életét és egészségét károsítanánk", és hogy a koronavírus endémiaként való elfogadása "elképzelhetetlen" következményekkel járna Kínában.

A címlapkép forrása: Getty Images