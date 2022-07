Kiszivárgott a javaslat: új különadót kapnának a katások a nyakukba

Javában zajlik a kisadózók vállalkozások tételes adójának (KATA) módosításának előkészítése a Pénzügyminisztériumban - tudta meg Magyar Könyvelők Országos Egyesülete. A tárca ugyanis már folytatja az egyeztetéseket, melynek során kiderült, hogy pontosan hol és hogyan változna január elsejétől ez az adónem.

Az MKOE úgy tudja, hogy a Pénzügyminisztérium több könyvelői érdekképviselet háta mögött egyeztetett a katázásról, június végén. Az egyesület összefoglalta friss közleményében, hogy mi az, amit eddig tudunk a 2023.01.01-től hatályba lépő változásokról. Ezek egy része már ismert információ volt, de vannak köztük újdonságok:

12 millióról 18 millióra emelkedik az éves KATA keret

egyes tevékenységeket kiszorítanak a katázásból

a cégeknek való beszámlázás 1 millió felett különadó alá kerül

a NAV továbbra sem fog széles körben ellenőrizni

a KATA tételes mértékét a minimálbérhez kötik.

Arra is emlékeztet az érdekképviselet, hogy a katázáshoz nem kell nyilvántartás és extrémen alacsony az adó, miközben a kisadózásról szóló törvényi szakaszok hézagos, gyenge minőségű szabályozásnak számítanak szakmai körökben, amit már többször javasoltunk korrigálni, főleg a bújtatott munkaviszony kiszűrésére szolgáló 7 körülményt kellett volna újragondolni. "Enélkül az adóhatóság nem hisz a tömeges ellenőrzésekben, mert - bár azt titkolják - nincs is széles körű visszaélés, a NAV bíróság előtti bizonyítási kísérlete pedig megbukna" - véli az egyesület.

Az egyesület azt állítja, hogy a kormány szeretné kiszorítani a katázásból az ügyvédeket, a brókereket, sőt még az állatorvosokat is, de ezt egyelőre nem közölte az érintettekkel.

A KATA havi összegének minimálbérhez való kötése az MKOE javaslatai között is feltűnt, ez lenne a Kisadózók Százalékos Adója, vagyis a KASZA, ami a többi vállalkozóval azonos arányú TB ellátási alapot nyújtana. További, konkrét javaslatokat is tett volna az egyesület, de nem kaptak adatokat. A munkaviszonnyá való átminősítés szabályozásához a könyvelők gyakorlati tapasztalatai mellett szükség lett volna a 3 millió forintos különadót is tartalmazó bevételi adatokra. "Ezekről a sávosan bontott bevételi adatokról 2019 kapcsán készült egy katás statisztika a Pénzügyminisztérium számára, aminek a 2021-es verzióját kértük megküldeni, de a NAV már azt állította, hogy ilyen bontásban az adatok nem állnak rendelkezésre" - írja közleményében az egyesület. Kitér arra is a szervezet, hogy a Pénzügyminisztérium elemzése egyébként a 2019-es adatokkal magyarázta a 2021-től bevezetett 3 millió feletti 40 százalékos különadót. A törvényi szigorítás hatálybalépése után megjelent elemzés szerint, az évente néhány nagyobb vállalati megrendelést teljesítők esetében azonban sem a vállalkozás kockázati profilja, sem az esetleges fehérítő hatás nem indokol ilyen mértékű könnyítést.

Az MKOE véleménye szerint Magyarországon a forgalmi típusú adóztatás a sikeres, amit alacsony kulcsú jövedelemadóztatásnak kell kísérnie, a kisadózás pedig ennek a fő eleme. A katázás tilalomfákkal és különadóval való telepakolása mindezzel ellentétes lenne. Majd közleménye végén megismétli korábban tett javaslatait az egyesület:

a 3 millió feletti különadót meg kell szüntetni

a szüneteltetés zavaros iparűzési adó szabályait törölni kell

a jövedelemigazoláson a betéti társaság katás tagjára kell osztani a bevételt

a munkaviszonnyá való átminősítéshez 12 szabályra van szükség

a 12 szabályból a korábbi 2 helyett 3 teljesítését kell előírni

az adóhatóságnak esettanulmányokban kell közölni, mikor áll fenn munkaviszony

a NAV számára a törvényben kell előírni, hogy az első katás számla után érdeklődjön.

Címlapkép forrása: Getty Images