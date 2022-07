Megszólalt Orbán Viktor a deviza- és energiapiaci helyzetről és fontos üzeneteket mondott

Ritkán látunk olyan gazdasági és piaci helyzet összefoglalót Orbán Viktor kormányfőtől, mint amivel csütörtök este jelentkezett a Facebook-oldalán , hiszen szó van benne az euró dollárral szembeni árfolyamáról, az olaj- és gázpiacról, a magyar ellátásbiztonságról, az ipari termelésről és az idei GDP-növekedési kilátásainkról, foglalkoztatásról, illetve a költségvetési fegyelemről. Közben viszont a forint árfolyamáról, illetve az EU-megállapodás esélyeiről nem tett említést, igaz egy mai agrárkamarai rendezvényen utóbbiról nagyon biztató dolgokat mondott és ez is jókora erősödést váltott ki ma a forintnál.

Orbán Viktor a poszt elején úgy fogalmazott, hogy „A háború és a szankciók együtt oda vezettek, hogy az egész világon ma Európa számára a legdrágább az energia. Ezért gyengül napok óta az euró a dollárhoz képest.” Ez a megjegyzés egyértelműen utal arra, hogy kedden 19 éves mélypontra esett az euró a dollárral szemben és részben ez is még tovább lökte a lejtőn a forintot, ahogy ezeket ebben az elemzésünkben összefoglaltuk.

Abban szintén írtunk az extrém energiaárakról, a gázárak komoly gazdasági és inflációs hatásairól, illetve arról, hogy kérdéses a téli ellátási helyzet Európában. Éppen ugyanerre tért ki a kormányfő a posztjában amikor arról ír, hogy „A háborúban lassan nem az a kérdés, mennyi az energiaár, hanem az, hogy lesz-e gáz, lesz-e kőolaj, lesz-e energia.” Ezután megnyugtatólag leszögezi és ezt egy friss kormánydöntés segítségével is hangsúlyozza, ami plusz gázbeszerzésre utasítja a magyar cégeket, miszerint

Magyarország energiaellátottsága biztosított. Van és lesz gázunk, biztosított a kőolaj-ellátásunk.

Ezután a válságot idéző kilátások mellett némileg meglepően pozitív üzenetként leszögezte: „Stabil a gazdasági növekedésünk”, majd azt üzente, hogy „Magyarország gazdasága 2022-ben az év egészében növekedni fog”. Utóbbi arra utal, hogy a második félévben akár jelentős gazdasági lendületvesztés is lehet, de még azzal együtt is pozitív éves átlagos növekedési adatot lehet majd kimutatni. A minap az MNB is jelentős gazdasági lendületvesztésre mutatott rá jelentésében.

A kormányfő a költségvetési kérdésekre is kitért, miszerint

A háborús infláción legtöbbet kereső bankok és vállalatok extraprofitját elvontuk, felállt a rezsivédelmi és a honvédelmi alap. A költségvetést tartani fogjuk, a családokat minden eszközzel védjük.

A poszt utolsó részében azt hangsúlyozta, hogy a béke a megoldás és „mielőbbi fegyverszünetre és tárgyalásokra van szükség”, majd ismét globális geopolitikai témaként arra mutatott rá, hogy

Ma már mindenki láthatja, hogy a háború Európának árt a legtöbbet. Amerika nem gyengül, Kína erősödik, Európa pedig szenved. Európának nem háborúra, hanem békére van szüksége!

Címlapkép forrása: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher. Brüsszel, 2022. június 24.A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen OrbánViktor miniszterelnök az EU kétnapos brüsszeli csúcstalálkozójának második napján 2022. június 24-én.