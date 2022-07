A gázárrobbanás kihúzta a gyenge forint alól a talajt és még a kormány legnagyobb tervei is borulnak

A recessziós félelmek felerősödése, az európai energiakrízis, és az elszabaduló gázár voltak azok a tényezők, amelyek alapjaiban borították fel a héten a forint piacát. Egy ilyen helyzetben ugyanis a - magyarspecifikus okok miatt - sérülékeny gazdaságot és így a forintot azonnal megtalálják a befektetők - értékelték a héten látott turbulens piaci folyamatokat a Portfolio-nak a makrogazdasági elemzők, akik szerint a jegybank megpróbálja megvédeni a forintot, de önmagában már nem képes erre. Végül a kormány is belátta, hogy az MNB már nem tud egymaga csodát tenni, ezért lépett. A közgazdászok egyetértettek abban is, hogy a kormány részéről ennél azonban többre lesz szükség és itt már politikailag érzékeny kérdéseket kell elővennie a gazdaságpolitikának: az árstop-szabályozások ugyanis fenntarthatatlanok és csapdahelyzetet eredményeznek, és közben a parlamenti tárgyalás alatt álló 2023-as költségvetés már kvázi semmisnek mondható. Annyit változott pár hét alatt ugyanis a makrokörnyezet.

Miért zuhant a forint a héten?

Virovácz Péter, az ING Bank senior közgazdásza érdeklődésünkre kifejtette, hogy az elmúlt napok forintgyengülésének indító pontja külföldi eredetű. Hétfőn az amerikai piacok zárva voltak, majd kedden hirtelen nagyobb kockázatokat kezdtek el árazni, a recessziós félelmek felerősödése miatt gyakorlatilag egy piaci pánik kezdődött és ezzel párhuzamosan elkezdett erősödni a dollár. Kitért arra is, hogy mivel az európai recessziós félelmek erősebbek nemcsak a gazdaság állapota miatt, hanem az energiakrízissel összefüggésben is, az európai eszközökből menekülni kezdtek a befektetők, ami tovább erősítette a dollárt. Közben az már csak a hab volt a tortán, hogy az ázsiai jegybankok nagyon aktív intervenciós politikát folytattak saját devizáik védelme érdekében. Mivel azonban egy bizonyos benchmarkot tartaniuk kell a tartalékaikban, nem a dollártól szabadultak meg, hanem inkább eurót adtak el, ami felgyorsította a közös európai valuta leértékelődését és ezáltal egy öngerjesztő folyamat alakult ki.

Szintén európai fejlemény volt, hogy az Unipert, a legnagyobb német gáz- és áramszolgáltatót úgy tűnik meg kell mentenie a kormánynak, ami megerősítette, hogy nem csitul az energiakrízis Európában, és közben az oroszok gázcsap-elzárása sem biztos, hogy csupán technikai jellegű. Mindezek a tényezők pedig feltolták a gázárakat – magyarázta az elemző. Egy ilyen piaci helyzetben a feltörekvő régiós országok sérülékenyek: de nemcsak a recessziós félelmek miatt, hanem az energiakrízis oldaláról is – tette hozzá Virovácz Péter, aki ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a fentieken túl vannak magyarspecifikus okok is a forint gyengülése mögött.

Hasonlóképp fogalmazott megkeresésünkre Török Zoltán, a Raiffeisen Bank vezető elemzője. Ha a forint gyengülése mögött álló okokat keressük, érdemes először az euró dollár elleni árfolyamára tekinteni. Gyakorlatilag leképezi a forint árfolyama az EUR/USD mozgását, a tükörképe, ami azt jelzi, hogy valóban egy európai fókuszú para van – értékelte az elmúlt napok eseményét Török Zoltán, a Raiffeisen Bank vezető elemzője. Azt ugyanakkor megjegyezte, hogy közben a cseh korona stabil és a lengyel zloty is kevésbé gyengül a forintnál. Ez szerinte arra utal, hogy vannak magyarspecifikus tényezők, amelyek fokozzák a forint gyengülését.

Meglátása szerint helyes az az olvasat, hogy a héten az európai energiakrízissel kapcsolatos félelmek miatt jött el a piacokra az eladói nyomás, mind az euróban, mind pedig a forintban. A forintnak külön nem kedvez a magas államadósság, valamint a magas energiafüggőség, a magyar iparszerkezet ebben a tekintetben most hátrányt jelent, a cserearány-romlás rosszul érinti a gazdaságot.

Egy harmadik, név nélkül nyilatkozó hazai makroközgazdász szintén azt mondta a Portfolio-nak, hogy a gázár alakulása robbantotta fel az euró-forint árfolyamát is. Ez két csatornán keresztül hat vissza a forint árfolyamára szerinte: egyrészt a külső egyensúly fenntarthatóságán, másrészt a fiskális veszteségeken keresztül. Erre rakódik rá az, hogy továbbra sincs megállapodás a magyar kormány és az Európai Bizottság között az uniós forrásokról, ami megnehezíti a finanszírozást.

Több kedvezőtlen tényező egyszerre jött össze, és az emelkedő gázár kihúzta a lábunk alól a talajt

- vélekedett a név nélkül nyilatkozó szakember.

Magyarország a legsérülékenyebb gazdaság a térségben: magas az államadósság, ellentmondást nem tűrő a politizálás, gondolok itt a rendeleti kormányzásra, jogállamisági vita áll fent az Európai Bizottsággal, a folyó fizetési mérleg folyamatosan romlik a jelentős energiaimport miatt, közben a lakossági fogyasztási oldalon sincs fékezés. Ez utóbbi például azzal függ össze, hogy a fogyasztók az árstop-szabályozások nyomán nem kényszerülnek kevesebb fogyasztásra, nincs alkalmazkodás, ami javítaná a folyó fizetési mérleg egyenlegét - fejtette ki Virovácz Péter.

A drágább energia miatt egyre nagyobb veszteséget termelnek a szolgáltatók. Volt olyan hír, hogy áprilisban a rezsicsökkentett áron értékesítettnél hétszer drágábban vásárolt gáz a szolgáltatónál önmagában 100 milliárd forintos egyenlegromlást okozott, ami azt üzeni, hogy az idei évre betervezett rezsivédelmi alap összege nem lesz elegendő – foglalta össze az ING Bank elemzője, aki szerint ezek után a piacok jogosan félnek attól, hogy a korábban bejelentett költségvetési kiigazítás nem is lesz elég méretében, miközben a szerkezetével is elégedetlenek a befektetők.

Elszoktunk tőle, de idén és jövőre is jelentős külkereskedelmi mérleghiányt fog produkálni a magyar gazdaság, és minderre még rájön az, hogy a kormány még nem állapodott meg az Európai Bizottsággal, így nem jönnek az uniós források – magyarázta Török Zoltán, aki megemlítette azt is, hogy a gazdaságpolitika minőségével kapcsolatban is vannak kifogásaik a befektetőknek.

Mindent megtett a magyar gazdaságpolitika a forintért?

Érdeklődésünkre, hogy ebben a helyzetben mit tehet a gazdaságpolitika, vagyis a jegybank és a kormány is megtették-e a szükséges lépéseket, Virovácz Péter kifejtette: a jegybank megpróbálta és megpróbálja megvédeni a forintot, de ez önmagában nem elég. Jól látható volt ez a csütörtök reggeli 200 bázispontos kamatemelés után, visszagyengült a forint. Vagyis a jegybankot már nem lehet hibáztatni, hogy nem lépett a forint érdekében.

Ezzel tulajdonképpen átpasszolta a labdát a fiskális politikának

– vélekedett az ING elemzője. A fiskális politika reakciójával kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy itt is megszületett az első és legfontosabb lépés: a megegyezés felé hajlanak a felek az EU-val folytatott tárgyalásokon, legalábbis a kormány álláspontja szerint.

Viszont fontosnak tartotta felhívni arra is a figyelmet Virovácz Péter, hogy hasonló forgatókönyv mentén zajlottak a lengyel uniós fejlemények is. Egy hónapja bejelentették, hogy megállapodtak az EU-val, de azóta nem történt semmilyen konkrétum. Akkor zárható le ez a történet, és hogy megfordult a kormányzati politika, amikor az Európai Bizottság elnöke kiáll és megerősíti, és a felek aláírják a dokumentumokat. A Bizottság válaszára azonban vélhetően várni kell majd július végéig - vetítette előre.

Összességében pedig úgy értékelte az elemző, hogy az elmúlt napok forintgyengülése már elérte a gazdaságpolitika és a kormány ingerküszöbét, az már számukra is sok volt, a forintgyengülés megállítása érdekében az utolsó pillanatban léptek közbe.

A legnagyobb kérdés, hogy ez a csoda meddig tarthat és mit gondolnak minderről a piacok tartósan.

Arra a kérdésünkre, hogy mit reagált a gazdaságpolitika és ez elegendő volt-e a forint érdekében, Török Zoltán kifejtette: az MNB a múlt héten effektív csak 50 bázispontos kamatemelést hajtott végre, ami utólag nézve kevésnek bizonyult, viszont csütörtökön határozottan lépett. Szükség is volt erre, ugyanis a forint által biztosított kamatprémium folyamatosan változik és az MNB is azt a következtetést szűrte le a forint eséséből, hogy már nem elegendő a prémium – mondta. Emlékeztetett arra is, hogy mivel a csütörtök reggeli kamatemelés után újból gyengült a forint, azt jelezte, hogy a forint gyengülése mögött csak egy elem a monetáris politika és kamatfelár, más tényezők húzzák le a hazai fizetőeszközt. Végül a kormány is belátta, hogy önmagában az MNB már nem tud csodát tenni.

A harmadik, név nélkül nyilatkozó közgazdász szerint ebben a helyzetben adódik a válasz, hogy a jegybanknak kamatot kell emelnie, azonban a piaci reakciók alapján már lehetett látni, hogy ez már nem monetáris politikai kérdés. A magyar kamatemelési ciklus beindulásakor is ezt lehetett már tapasztalni, ami arra utalt, hogy valami más tényező mozgatja a forint kurzusát és ez az energiaár.

Ennyi nem elég?

Török Zoltán szerint amit rövid távon lehet befolyásolni a forint védelmi érdekében, azt a gazdaságpolitika megtette. A fiskális politika azonban mehetne még tovább ezen az úton meglátása szerint. Itt konkrétan két dologra gondolt:

Lehetne az idei hiánycél ambiciózusabb a jelenleg kitűzött 4,9%-os GDP-arányos értéknél.

Másrészt az árstopok csapdahelyzetet teremtenek, magának állított csapdát a kormány, amiből nehéz kijönni.

A csapdahelyzet itt van és nem múlik el, ennek pedig több szálon is fizeti az ország az árát: egyrészt költségvetési forrásokba kerül, de a magyar gazdaságpolitika megítélését is rontja és ezáltal a forintot is gyengíti - magyarázta a Raiffeisen Bank közgazdásza.

Portálunknak név nélkül nyilatkozó elemző szerint a kormány is lépéskényszerbe került, és ebből a szempontból kritikus fontosságú az EU-val való megállapodás. Ezt mindenképp, minél előbb alá kellene írni, de közben fontos látni, hogy a rezsicsökkentés és az árstopok egyre kevésbé fenntarthatóak - fogalmazott az elemző.

Virovácz Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy az elmúlt hetekben tovább emelkedő gázáraknak a költségvetésre és folyó fizetési mérlegre nézve is van következménye. Jelzésértékű szerinte, hogy a kormány felhatalmazta az MVM-et a piaci gáz vásárlására, amivel oldódik az energiapiaci feszültség, de közben növeli az MVM terheit, amíg fennmarad a rezsicsökkentés, ez pedig feszíti a költségvetés kereteit.

Török Zoltánhoz hasonlóan Virovácz Péter is úgy gondolja, hogy még egy nagy területen tehetne lépéseket a kormány, ha a gazdaságpolitika minőségét szeretné javítani, és ezen keresztül a forint, és a magyar eszközök befektetői megítélését. Felül kell vizsgálni az árstopok és rezsicsökkentés rendszerét, mert ha ezek megszűnnének, igaz, hogy egy recesszió felé löknénk a magyar gazdaságot, de a fogyasztás visszaesésén keresztül csökkenne az infláció, javulna a folyó fizetési mérleg és azt üzenné a befektetőknek a kormány, hogy a piaci komformitáshoz közelebb kerül újra Magyarország.

Az ING Bank elemzője a következmények között arra is kitért, hogy a napokban elfogadandó 2023-as költségvetést épp ezekben a hetekben írja teljesen felül a valóság.

Semmissé vált a 2023-as büdzsé tervezete

– mondta, majd sorolta az okokat is, amelyek az elmúlt néhány hétben változtak meg:

gyengébb GDP-növekedés várható jövőre,

magasabb infláció,

rosszabb folyó fizetési mérleg, magasabb hiány,

magasabb EUR/HUF árfolyam,

magasabb kamat- és hozamkörnyezet,

ennek mentén magasabb kamatkiadások,

valamint magasabb várható MNB-veszteség megtérítés (1 százalékpontos kamatemelés 100 milliárd forintos nagyságrendű többletveszteséget okoz a jegybanknak),

magasabb energiaárak, ami kikezdi a rezsicsökkentésen és a drágább üzemeltetésen keresztül a fiskális egyensúlyt.

Ilyen folyamatok mellett már egyre nagyobb a kockázata annak, hogy ahhoz, hogy a kormány tartani tudja a 2023-as költségvetési hiánycélt, újra bele kell nyúlni a jövő évi büdzsébe, újabb kiigazítással - fogalmazott Virovácz Péter.

Hasonlóképp látja a lapunknak név nélkül nyilatkozó makroközgazdász: a magasabb kamatok nagyobb veszteséget eredményeznek a jegybanknál, ami 2023-ban lecsapódik az állami költségvetésben és közben az energiaárak miatt is egyre drágább a rezsicsökkentés fenntartása. Ezek a korábban számoltnál sokkal nagyobb lyukat ütnek a 2023-as költségvetésen - mondta. Kiemelte továbbá azt is, hogy egy ilyen bizonytalan környezetben eleve nehéz előre tervezni, most azonban kiderült, hogy 2-3 hét alatt akkorákat mozognak az árfolyamok (gáz, energia, euró-forint, euró-dollár), hogy azok alapjaiban írják át a költségvetés feltételezett paramétereit. Ez pedig felveti azt a kérdést, hogy mennyire érdemes ragaszkodni a költségvetés korai, nyári elfogadásához.

A Török Zoltán kérdésünkre azt is elárulta, hogy a tartósan magasabb euró-forint árfolyam miatt megemelte az inflációs előrejelzését. Szeptemberben 14% körül tetőzhet a korábban várt 13% helyett, azzal a feltételezéssel élve, hogy az árstopok maradnak.

