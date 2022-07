Megkezdték a majomhimlő elleni oltások beadását Bajorországban

Bajorországban elkezdtek majomhimlő ellen oltani a bajor-dán Bavarian Nordic cég oltóanyagával - hívta fel a figyelmet Dobson Szabolcs szakgyógyszerész.

Facebook-csoportjában kifejtette: egyelőre mintegy 4400 adag áll rendelkezésre, és 18 év feletti személyek kapják. Azok,

akik fertőzöttekkel álltak szoros testi kapcsolatban,

bizonyos egészségügyi dolgozók és

fertőzött tevékenykedő laborszemélyzet, továbbá

több partnerrel homoszexuális kapcsolatban álló férfiak.

Bajorországban 84, Németországban 1490 megbetegedés vált ismertté eddig.

Magyarországon újabb öt embernél mutatták ki a majomhimlő-fertőzést Magyarországon az elmúlt héten, ezzel 24-re emelkedett az országban diagnosztizált betegek száma – közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) pénteken.

Egy hónap alatt majdnem nyolcszorosára nőtt a majomhimlős esetek száma a világban, a tavasszal kezdődött járvány így egyre ijesztőbb méreteket ölt. A hatóságok és a kormányok is egyre komolyabban veszik a vírus jelentette fenyegetést, Amerikában magánlaborokat is bevontak a PCR-tesztek értékelésébe, és sok helyen megkezdték az oltóanyagok felvásárlását, sőt kiosztását is. Jelenleg úgy tűnik, hogy a majomhimlő jobban terjed a több szexuális partnerrel érintkezők, azon belül is a férfiak körében. Halálesetről továbbra sincs hír - írtuk néhány napja:

Címlapkép: Getty Images