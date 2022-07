Nem teljesíti a kormány a Vasutasok Szakszervezetének kéréseit

A vasutasnapi egyszeri 100 ezer forintos juttatás után két olyan „hangulatjavító” kérését is elutasította a kormány a Vasutasok Szakszervezetének, amelynek megvalósításához egyetlen fillér sem kellene - közölte a szakszervezet.

Azt kérte levélben Orbán Viktor miniszterelnöktől a közelmúltban a VSZ, hogy engedélyezze a MÁV-nál is a versenyszférában már működő gyakorlatot: az átlagosan összesen 20-30 perces munkaközi szünet is lehessen a fizetett munkaidő része. A Kutnyánszky Zsolt Krisztián államtitkár által jegyzett válaszban megtagadták az engedélyt – közölte Meleg János a szakszervezet vasutasnapi közleményében.

Említett levelében azt is kérte a VSZ a miniszterelnöktől, hogy engedélyezze a vállalatnál bizonyos munkakörökben a választható 4 vagy 5 napos munkahét bevezetését. Vagyis az erre alkalmas területeken és beosztásokban a munkavállalók időnként maguk dönthessenek arról, hogy el tudják-e végezni 4 nap alatt is a feladatukat, s ha igen, akkor megtehessék ezt, s így 3 hétvégi pihenőnapot nyerjenek. "A minisztérium ennek is keresztbe feküdt" – mondta keserűen Meleg János.

A VSZ elnöke kijelentette, a szakszervezet újabb és újabb munkakörülmény- és hangulatjavító változtatásokon dolgozik, s ezekkel továbbra is ostromolni fogja a kormányt.

