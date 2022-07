A 410 forintos euróval biztosan nem lesz olcsóbb a külföldi nyaralás a hazainál

A Magyar Turisztikai Ügynökség közlése alapján a júniusi turisztikai vendégforgalom túlszárnyalta a járvány előtti szintet. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai alapján kiemelkedő a belföldi vendégéjszakák száma 15 százalékkal meghaladta a 2019-es rekord évet. Eddig a jó hír, mert összességében az első félévben 9 százalékkal még mindig kevesebb volt a turista, miközben a szállodák beszámolói szerint ugyan nem rossz, de várakozásokon aluli eddig a nyári szezon, miközben a költségemelkedésük nem állt meg.

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ rendszerében júniusban 4 millió vendégéjszakát rögzítettek a hazai szállásadók, ami 50 százalékkal magasabb, mint a tavalyi érték. A nyár első hónapjában a vendégéjszakák 23 százaléka köthető Budapesthez. Változatlanul a balatoni térség szálláshelyei a legnépszerűbbek. Itt a pihenni vágyók 28 százaléka nyaralt, ezt követi a Mátra-Bükk, Debrecen és térsége, Budapest környéke és Bük-Sárvár.

Szálláshelytípus szerint a turisták a szállodákban töltötték a vendégéjszakák 42 százalékát,

míg a magán- és egyéb szálláshelyekre 37 százaléknyi ott tartózkodás jutott.

A vendégek 7 százaléka kempingben, 6 százaléka panzióban, 5 százaléka közösségi szálláshelyen, 2 százaléka pedig üdülőházban szállt meg.

Az idei év első 6 hónapjában 15,5 millió vendégéjszakát regisztráltak a hazai szálláshelyek, ez összességében 9 százalékkal marad el a rekordévnek számító 2019 első félévének eredményétől. Külföldről a legtöbben Németországból, Csehországból, Romániából, Ausztriából, az Egyesült Királyságból, Szlovákiából és Lengyelországból érkeztek.

Emelkedő költségek, a vártnál kevesebb szállodai vendég

Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke azt mondta, hogy a szállodaiparban azért jobb első nyári hónapra számítottak.

Sem az előfoglalások, sem a május nem olyan volt, mint amire számítottunk, valószínűleg az elmúlt két év koronavírus-járvánnyal terhelt időszaka után sokan mentek külföldre nyaralni

– közölte a szállodai vezető. Flesch Tamás szerint az sem tett jót a hazai szállásadóknak, hogy a turisztikai beharangozóban sok hírportál már a szezon beindulása előtt drágábbnak állította be például a balatoni nyaralást, mint a külföldi kikapcsolódást, pedig ez szerinte egyáltalán nem igaz. Kiemelte:

„Sok vendéget elriaszthattak azzal, hogy majd mindenütt 100 ezer forint lesz egy vendégéjszaka, és 2000 forint a lángos, pedig ez egyáltalán nem igaz.

Majd meglátjuk, hogy 410 forintos euró mellett mennyire lesz kedvük az embereknek továbbra is külföldi utakat foglalni. Biztos, hogy nem lesz olcsóbb, mint itthon – kommentálta Flesch Tamás a gyorsan változó nyaralási költségeket.

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke azt is megemlítette, bíznak abban, hogy a devizaárfolyamokat figyelő külföldiek ráéreznek majd, hogy a gyengülő forint miatt olcsóbb lehet Magyarországon nyaralni, mint máshol.

„Euróban számolva még mindig nem haladtuk meg a 2019-es év átlag szobaárait, holott ez Európa többi országában már rég nem így van. Persze forintban drágultak, de 2019-ben még 310-320 forint között volt az euró, nem úgy, mint most, amikor már 410” – érvelt a magyar hotelek mellett Flesch Tamás. Hozzátette azt is, hogy a szállásadóknak továbbra is kihívást jelentenek az egyre emelkedő költségek.

Úgy tűnik, hogy például az áram ára a már eddig is tavalyhoz képest 3-szorosára emelkedő értékéről további 20 százalékkal emelkedik a második félévre.

„Közben szinte naponta emelkednek a nyersanyagárak, míg az alkalmazottak a magas infláció miatt hetente keresik meg a munkaadójukat a fizetésemelés miatt. Nehéz lesz ezeket az emelkedő költségeket kitermelni, de nagyon bízunk egy erős júliusi-augusztusi szezonban” – zárta gondolatait Flesch Tamás.

Címlapkép: Getty Images