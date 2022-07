Az amerikaiak 80 százalékának vizeletében jelen van egy valószínűleg rákkeltő gyomirtószer

A portál beszámolója szerint 2310 amerikai vizeletmintáját vizsgálták meg egy reprezentatív kutatás során, és ebből 1885-ben találtak glifozátot. A résztvevők közel fele 6-18 év között volt.

Bár kutatók már évek óta állítják, hogy az anyag sok ember szervezetében elraktározódott, valamint, hogy veszélyes lehet, a CDC csak mostanában kezdte el vizsgálni az anyagot. A WHO az anyag 1994-es bevizsgálásakor még nem tartotta rákkeltőnek, de az évek során több kutató is arra figyelmeztetett, hogy a glifozát veszélyes lehet, ezért 2015-ben a WHO Nemzetközi Rákkutatási Ügynöksége (IARC) az ember számára valószínűleg rákkeltő anyagok osztályába sorolta.

Az Európai Unió élelmiszeregészségügyi hatósága (EFSA) 2017-ben 2022 december 15-ig engedélyezte a glifozát használatát, addig bármilyen növényvédőszerben előfordulhat – a termékek használati engedélyéről a tagállamok döntenek.

A német kormány 2021-ben úgy döntött, hogy 2024-től betiltják a szer használatát – bár nem a potenciálisan rákkeltő hatása miatt, hanem környezetvédelmi okokból.

Címlapkép: 2018. június 15-i kép, amelyen egy földműves permetez az észak-németországi Neuharlingersielben. Az Európai Unió Bírósága, a Curia 2019. március 7-én úgy döntött, hogy az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak (EFSA) nyilvánosságra kell hoznia a világ legelterjedtebb gyomirtószerének, a glifozátnak a súlyosan mérgező és rákkeltő voltáról készített vizsgálat eredményeit. A glifozát mezőgazdaságban történő felhasználása 2022. december 15-ig van engedélyezve az Európai Unióban. Forrás: MTI/EPA/Mauritz Antin