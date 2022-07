Drámai a helyzet Európa-szerte: szép csendben súlyos károkat okoz a meleg

Korlátozni kell a vízfogyasztást a dél-európai országokban a súlyos aszályok és a kevés csapadék miatt - írja összeállításában a DW , amely rámutat, hogy az éghajlatváltozás az egész kontinensen érezteti hatását. Rendkívüli aszály sújtja Olaszországot, leghosszabb folyójának vízszintje utoljára a 2. világháborúkor állt ennyire alacsonyan, ezzel teljesen megbénítva a mezőgazdaságot. Már tél óta készült a szélsőséges melegre Portugália, amelynek a jövőben korlátozásokkal és magasabb vízköltségekkel kell majd együtt élni. Fájdalmas állapotokról számolnak be a spanyolok is, az ország teljes területének kétharmadát az elsivatagosodás veszélye fenyegeti. Ellenőrizetlenül tomboló erdőtüzek, a brutális szárazság tönkrevágja a termést, a folyók kiszáradtak vagy visszafelé folynak. Ilyen jelentések általában eddig Európa mediterrán országaiból érkeztek, azonban most már Kelet-Németországban is ennyire drámai a helyzet. Magyarországon is sorra jönnek a bejelentések, hogy vízhiánnyal küzdenek az egyes települések, korlátozásokat kell bevezetni és szélsőséges esetben akár már az ivóvíz ellátás sem biztosított. Nagy István agrárminiszter szerint az elmúlt száz évben nem volt akkora szárazság, mint most. A szakértők rendkívül fontosnak tartják a vízi infrastruktúra hatékonyabbá tételét, azonban azt is vallják, hogy az éghajlatváltozáshoz mind egyéni, mind helyi és kormányzati szinten is alkalmazkodni kell.

Hőhullámok és hosszabb ideig tartó aszályokkal Európa-szerte érezteti hatását az éghajlatváltozás, és ezen nem segít a túlzott vízfogyasztás sem.

Portugáliától Olaszországig arra szólítják fel a lakosságot, hogy minimálisra korlátozzák a vízhasználatot, azonban néhány helyen még ez sem lesz elegendő.

Míg az Európai Unióban a magáncélú fogyasztás a teljes vízfelhasználás mindössze 9%-át teszi ki, addig a mezőgazdaság mintegy 60 százalékát hasznosítja. Nihat Zal, az EU környezetvédelmi politikáját meghatározó Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) vízügyi szakértője szerint nemcsak az aszály jelent kihívást, hanem az is probléma, hogy mennyi "vizet veszünk ki a rendszerből."

A szakértő sokféle lehetőséget lát a hatékonyság növelésére és a vízpazarlás csökkentésére. "Átlagosan az édesvíz 25%-a vész el a vízforrástól, például egy folyótól az ipari területig vezető úton" - jegyezte meg Zal, hozzátéve, hogy

a vízi infrastruktúra hatékonyabbá tétele "hatalmas megtakarítási potenciált" jelent.

Súlyos az aszály, megbénul az olasz mezőgazdaság

A szakértők évek óta figyelmeztetnek a növekvő szárazságra Észak-Olaszországban, ahol jelenleg nagyon drámai a helyzet. Több mint száz várost szólítottak fel a vízfogyasztás lehető legnagyobb mértékű csökkentésére. Az olasz kormány hétfőn 5 régióra rendkívüli állapotot hirdetett az év végéig, rövid távon pedig 36 millió eurót terveznek fordítani a vízhiány okozta krízis leküzdésére.

A hónapok óta tartó szárazság és a kevés téli eső miatt a Dora Baltea és a legnagyobb olaszországi folyó, a Pó vízszintje nyolcszor alacsonyabb a szokásosnál. Ez azért ad különösen aggodalomra okot, mert mindkét folyó egész Európa egyik legfontosabb mezőgazdasági régióját táplálja, ahol jelenleg a termelés 30%-át fenyegeti az aszály.

A Sesia folyó körüli északnyugati régió öntözési hatósága már elrendelte, hogy a gyümölcsfákat és a nyárfákat ne öntözzék tovább. A megtakarított vizet a gazdaságilag fontos rizstermesztés öntözésére fordítják. A rizsnek sok vízre van szüksége, a Novara és Pavia közötti területet pedig komoly vízhiány fenyegeti. A betakarítás mintegy fele veszélyben van, sok gazdálkodó és termelő számára ez egzisztenciális problémává is válhat. Nemcsak a növénytermesztők, hanem az állattenyésztők is megsínylik a szárazságot.

Veronában augusztus végéig tilos a kertek és sportpályák öntözése, az autók és teraszok mosása, valamint a medencék és úszómedencék feltöltése az ivóvízkészletek védelme érdekében.

A zöldségeskerteket csak éjszaka szabad öntözni. Pisa szintén vízadagoláshoz folyamodik. Júliustól az ivóvíz csak háztartási és személyes higiéniai célokra használható. A szabályok megszegése esetén akár 500 eurós bírsággal is járhat.

Mindeközben Milánóban kikapcsolták a szökőkutakat. Castenaso kisváros polgármestere pedig nem hagyományos módon akarja kezelni a problémát: megtiltotta a fodrászoknak és a borbélyoknak, hogy kétszer mossák meg ügyfeleik haját. A 16 ezer lakosú kisvárosban 10 fodrászat működik, az intézkedés célja, hogy naponta több ezer liter vizet takarítsanak meg.

Portugália tél óta készült a szárazságra

2022 elején a csapadékhiány és a gátak alacsony vízszintje arra késztette a portugál kormányt, hogy heti két órára korlátozza a vízerőművek használatát. Mindent megtesznek annak érdekében, hogy legalább két évig biztosítani tudják a 10 millió lélekszámú ország ivóvízellátását. Amire már télen is készültek, az mostanra valósággá is vált: május végére már az ország 97 százalékán súlyos szárazság uralkodott.

A DW rámutat arra is, hogy a fosszilis tüzelőanyagok égetése miatt az általában 10 évente egyszer előforduló aszályok már majdnem kétszer olyan valószínűvé váltak a mediterrán térségben.

Egyes régiókban az elmúlt ezer év legsúlyosabb szárazságát tapasztalják.



A dél-portugáliai Silves, Lagoa és Portimao városok mezőgazdasági öntözési szövetsége élesítette vészhelyzeti tervét, amely szerint 1800 gazdaságnak a felére kell csökkentenie egyes növények öntözését.

Az eddigi törekvések ellenére Portugáliának a jövőben korlátozásokkal és magasabb vízköltségekkel kell együtt élnie - jelezte múlt héten Duarte Cordeiro, a portugál környezetvédelmi és éghajlatvédelmi miniszter, aki felszólította az üzleti szféra szereplőit, hogy fektessenek be a víztakarékossági intézkedésekbe.

(S)pain - fájdalmas állapotok Spanyolországban

Nem kíméli a szárazság Spanyolországot sem, az ország teljes területének kétharmadát az elsivatagosodás veszélye fenyegeti. A korábban termékeny talajok egyre inkább homokká válnak, különösen az 1961 óta második legszárazabb tél után. Északon 17 település már februárban drasztikus intézkedések meghozatalára kényszerült, a katalán Campelles városában a folyóvizet napi néhány órára korlátozták. Vészhelyzet esetére az önkormányzat naponta megtöltött vödröket helyezett el a település öt pontján.

A Barcelona tartománybeli Vacarisses kisvárosban szintén kiszáradtak a kutak és a talajvízvezetékek.

Jelenleg az emberek csak reggel hat és tíz óra között, valamint este nyolctól éjfélig jutnak folyóvízhez.

Spanyolország az EU harmadik legnagyobb mezőgazdasági termelője. Az összes édesvíz legalább 70%-át a mezőgazdaságban használják fel. A Greenpeace spanyolországi képviselője szerint egyre nagyobb az igény a vízre, amelyből nagy hiány van a mediterrán térségben. Úgy véli, hogy nem szabadna úgy tenniük a döntéshozóknak, mintha Spanyolországnak annyi vize lenne, mint Norvégiának vagy Finnországnak. A valóságban inkább Észak-Afrika szintjén vannak - tette hozzá, javasolva a víztakarékos politikát.

Bár a mezőgazdasági területek nagy részén már hatékony csepegtető öntözést alkalmaznak, legalább egyötödét még mindig nem fenntartható módszerekkel öntözik. Zal sürgeti, hogy a válságkezelésről mielőbb térjenek át a hatékonyabb vízgazdálkodásra a krízisek csillapítása érdekében.

Berlin aggódik, Németország szárazság-gócpontja igyekszik alkalmazkodni

Kelet-Németország egyes részein június közepén a hőmérő higanyszála elérte 39 fokot, a csontszáraz erdőkben tüzek lobbantak fel, a falvak pedig kiürítésre kényszerültek. Csak Brandenburg tartományban idén már több mint 260 erdőtűz miatt több mint 680 hektárnyi erdő veszett oda - és mivel a legmelegebb hónapok még előttünk állnak, ez még "csak a kezdet" - mondta Raimund Engel, aki a tartomány két erdőtűzközpontját felügyeli, írja a Politico.

Az állam uniós támogatással több millió eurót ölt ezekbe a központokba annak érdekében, hogy megfeleljen a régió éghajlattal kapcsolatos kihívásainak.



A szárazság különösen súlyosan érinti a mezőgazdaságot: a brandenburgi mezőgazdasági szövetség június végén arra figyelmeztetett, hogy a búzatermés az idén 7-23 százalékkal marad el az ötéves átlagtól, ami a műtrágya- és üzemanyagárak emelkedése idején a gazdák jövedelmét is sújtja.

A csökkenő vízkészletek más ágazatokban is feszültségeket okoznak. Példaként említik, hogy a talajvízhasználat miatt a Tesla Berlin melletti gigagyára nemrég vitát váltott ki. A Google pedig tavaly félretette az adatközpont megnyitásának tervét ugyanezen a területen, miután a vízéhes iparágtól a helyi vízművek megtagadták az engedélyt. A szász-anhalti folyókból vizet nyerő iparágak - például üveg-, papír- és üdítőital-gyártó üzemek - körében az alacsony vízszint most "versenyt gerjeszt az erőforrásért" és akadályozza a termelési folyamatokat - mondta Jochen Zeiger, a tartomány fővárosában, Magdeburgban működő kereskedelmi és iparkamara környezetvédelmi szakértője. Az elmúlt évtizedben Németország 16 tartományából 11-ben nőttek a vízzel kapcsolatos jogi konfliktusok - állapította meg a Correctiv oknyomozó médium.

Németország 2030-ra tervezi, hogy karbonsemlegessé válik, ez elengedhetetlen lépés az éghajlatváltozás elleni harcban. Ugyanakkor mindez jelentős csapást mér Kelet-Németországra, a lépés valószínűleg tovább súlyosbítja a vízhiány a régióban, ahol munkahelyek is szűnhetnek majd meg. Évtizedeken át a bányákból szivattyúzták ki a talajvizet, feltöltve a folyókat, ez hamarosan megszűnik - és a nyílt bányákat elárasztják, hogy olyan idilli tavakat hozzanak létre, amelyek képesek lesznek majd a turizmus és a foglalkoztatás fellendítésére. A szakértők szerint azonban ez a terv tovább ront a már egyébként is siralmas helyzeten. Hattermann szerint a talajban lévő lignit savassá teszi a vizet, ami azt jelenti, hogy a tavakat például a bajba jutott Spree folyóból származó vízzel kell majd hígítani. Ráadásul a nagy tófelületek még több lehetőséget teremtenek a párolgásra. "Ez lesz a tervek szerint Európa legnagyobb mesterséges tóvidéke" - mondta. "Egy nagyon napos napon több víz párologhat el belőle, mint amennyire a Teslának naponta szüksége van" - jegyezte meg a közeli gigagyárra utalva. A Spree vízkivételének beláthatatlan hatásai lehetnek a természetre, valamint Berlin vízellátására, amely nagymértékben függ a folyótól - figyelmeztetett Hattermann.

A szárazság egyelőre leginkább a fővárosi parkokat és városi fákat érinti, mondta Markus Müller, egy vízzel foglalkozó polgári kezdeményezés szóvivője, aki szerint már most fejtörést okoz Berlin ivóvízellátásának a biztosítása a következő években. Mindeközben a berlini szenátus a vízügyi szolgálatokkal azon fáradozik, hogy a vízügyi infrastruktúrát hozzáigazítsa az éghajlatváltozásból, a népességnövekedésből és az ország szénfelhasználásának kivezetéséből adódó kihívásokhoz. A tervek között szerepel, hogy Berlint úgynevezett szivacsvárossá alakítják át, ahol az esővizet fenntartható vízelvezető rendszereken keresztül visszatartják és elnyelik ott, ahol lehull. Steffi Lemke, Németország környezetvédelmi minisztere ismertette, hogy

a kormány várhatóan az év végéig elfogadja az egész országra vonatkozó vízstratégiát.

Nadine Börns, a szász-anhalti mezőgazdasági termelők szövetségének képviselője elmondta, hogy a mezőgazdasági ágazat is dolgozik az alkalmazkodás lehetőségein - új talajvédelmi és víztakarékossági technikákkal, valamint új növényfajtákkal, azonban a gazdák erőfeszítéseinek van határa, hiszen végső soron minden növénynek vízre van szüksége - hangsúlyozta.

Nálunk sem rózsás a helyzet

Budapest északnyugati és északkeleti részén a fizikai adottságok is nehezítik a víz megfelelő ellátását, a hőség fokozza a fogyasztást, a helyzeten pedig az sem segít, hogy 40-50 éves hálózatok biztosítják a lakosság mindennapi vizét, amikre ráférne a korszerűsítés. Ennek kapcsán a Magyar Víziközmű Szövetséget kérdezte a Portfolio.

Az aszályhelyzetről rendszeresen tájékoztat Nagy István agrárminiszter, aki több alkalommal kiemelte, hogy emberemlékezet óta nem volt ekkora aszály hazánkban. Június legvégére a 300 000 hektárt is meghaladta az aszálykár bejelentéssel érintett területek nagysága. A kialakult helyzetben az agrártárca minden lehetséges eszközzel támogatja a gazdákat. A tárcavezető az aszálykárokról tájékoztatni fogja a kormányt. A végleges gazdálkodói kárigények összesítése után pedig javaslatot tesz arra, hogy a kárigények alapján a kabinet döntsön a kárenyhítési alap forrásainak kiegészítéséről.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 07. 05. Már aratnak a földeken, az egyik legrosszabb országos termésátlaggal nézünk szembe

Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke még májusban az Agrárszektornak adott interjújában arra hívta fel a figyelmet, hogy az öntözésfejlesztést prioritásként kellene kezelni. Magyarországon az utóbbi évtizedben 40-250 milliárd forintra tehető évente az agrárágazat csapadékhiányból származó becsült kára, de 2021-ben a kukorica, a napraforgó, a repce, valamint a szója hozamcsökkenése már több mint 300 milliárd forint veszteséget jelentett – mondta a portálnak.

A NAK méltányolja, hogy a Kormány kiemelt célnak tekinti az öntözésbe vonható területek növelését, de ezen a téren egyelőre nem történt meg az áttörés.

Ma ez az agrárium fejlődésének egyik legnagyobb gátló tényezője, amit a következő években fel kell számolni, határozott intézkedések szükségesek az öntözés kiterjesztése érdekében – hangsúlyozta a szakember, aki többek között arról is beszélt, a NAK tervei között szerepel, hogy a termelőre, illetve a termőterületére szabott, speciális tanácsadással segítsék az öntözött területek növekedését az országban.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara országos alakuló küldöttgyűlésén a napokban Orbán Viktor szintén hangsúlyozta azt, hogy fejlesztésekre van szükség ezen a területen. "Ha nem fejlesztünk, ha az élelmiszeripart nem fejlesztjük, ha az élelmiszeripart nem kapcsoljuk össze a mezőgazdasági termelés fejlesztésével, akkor sajnos azt a célt, hogy a 10 millió magyar embert ellássuk magyar alapanyagból készült élelmiszerrel, nem fogjuk tudni teljesíteni" - ismertette a miniszterelnök.

Szakértők alkalmazkodást sürgetnek

Nihat Zal, az EU környezetvédelmi politikáját meghatározó Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) vízügyi szakértője szerint az éghajlatváltozáshoz minden - tehát egyéni, helyi és kormányzati szinten - alkalmazkodni kell. Az Unicef Magyarország megbízásából készített kutatás alapján 10-ből 9 fiatal szorong a klímaváltozás miatt. Ennek kapcsán Ürge-Vorsatz Diána klímakutató az RTL-en beszélt arról, hogy a jelenlegi életmódunk nem fenntartható, és ha nem változtatunk rajta nagyon gyorsan – ahogy ő fogalmaz: tegnap –, akkor valóban be fognak igazolódni a gyerekek félelmei. A klímakutató azt is kiemelte, hogy tavaly és idén nyáron is megtapasztaltuk annak az ízelítőjét, ami a jövőben várható.

Látható, hogy egy-egy hőséghullám nemcsak azt jelenti, hogy feljebb kell kapcsolni a légkondit, hanem azt is, hogy akkor nincs víz és az áramszolgáltatás is problémákba ütközhet.

Továbbá szót ejtett az élelmiszer-ellátás kihívásairól is - hiszen mint a fenti példák is mutatják -, a termést is el tudja pusztítani a hőség. Ebből pedig következik az élelmiszerárak emelkedése, nagyobbá válik a migrációs nyomás, mivel egyre többen kényszerülnek elvándorlásra. A járványok is következményei az éghajlatváltozásnak - jegyezte meg.

Kitért arra is, hogy a kedvezőtlen folyamatok megállíthatók vagy visszafordíthatók lehetnének, ugyanakkor ehhez mindenkinek most kellene lépnie. "Ez nem azt jelenti, hogy vissza kellene költöznünk sötét barlangokba, hanem másféleképpen kellene a jólétet elképzelni és irányítani." Ürge-Vorsatz Diána szerint rendszerszintű változás nélkül az emberek egyénileg nem fogják tudni megoldani, ugyanakkor az egyéni törekvések példát mutatnak. A klímakutató a légkondi használatának kerülésére int, ahelyett máshogyan is megelőzhető a hőség, például faültetéssel. Említette még az ablakok árnyékolását kívülről, az éjszakai szellőztetést, az ablakokat pedig napközben be kell zárni. Az energiaárak emelkedése elleni védekezés során javasolja az épületek felújítását, a nyaralás tervezése során célszerű nem repülésben gondolkodni.

Címlapkép forrása: Shutterstock