Megint a forintra és a dollárra figyelhetünk a héten

A múlt hét a forint hullámzásáról szólt, és ez várhatóan a napokban is folytatódik. makroadatoknak kicsit híján leszünk, viszont az MNB várhatóan megint dönt az alapkamatról, külföldön pedig az EKB és a Fed közelgő kamatdöntései, valamit az euró-dollár paritással kapcsolatos kilátások mozgathatják a dollárt.

A hét eleje olyannyira csendes lesz, hogy hétfőre semmilyen makroadatot vagy eseményt nem tudunk feljegyezni. Ez persze nem azt jelenti, hogy unalmas lesz a hét első napja, hiszen a háborús hírek, valamint a recessziós félelmek bármikor okozhatnak meglepetést, ami a piacon is kifejtheti hatását.

2022. július 11-16. makronaptár Magyar makrogazdaság július 12. kedd 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj aukció július 12. kedd 14:00 MNB A Monetáris Tanács ülése július 13. szerda 9:00 KSH Ipar (második becslés) máj. július 14. csütörtök 9:00 MNB Egyhetes betéti tender (kamat) július 14. csütörtök 8:30 MNB Előzetes statisztikai mérleg jún. július 14. csütörtök 11:30 ÁKK Kötvényaukció július 14. csütörtök 15:00 MNB Egyhetes betéti tender (elfogadott összeg) július 15. péntek 9:00 KSH Építőipar máj. Nemzetközi makrogazdaság július 12. kedd 11:00 Németo. ZEW hangulatindex jún. július 13. szerda 4:00 Kína Külkereskedelem jún. július 13. szerda 8:00 UK Külkereskedelem máj. július 13. szerda 8:00 UK Ipar máj. július 13. szerda 8:00 Németo. Infláció jún. július 13. szerda 11:00 EU Ipar máj. július 13. szerda 14:30 USA Infláció jún. július 13. szerda 20:00 USA Fed Bézs Könyv július 14. csütörtök 14:30 USA Termelői árak jún. július 15. péntek 4:00 Kína GDP Q2 július 15. péntek 4:00 Kína Ipar jún. július 15. péntek 4:00 Kína Kiskereskedelem jún. július 15. péntek 14:30 USA Kiskereskedelem jún. Forrás: Portfolio-gyűjtés

Kedden ül össze a Monetáris Tanács, ami elvileg nem lenne fontos esemény, hiszen a havi nem kamatdöntő ülés következne. Azonban csütörtökön az irányadó kamat 200 bázispontos emelése után az MNB jelezte, hogy a kamatkondíciók is szóba kerülnek majd az ülésen. Vagyis várhatóan legalább 200 bázisponttal emelkedik az alapkamat, illetve a kamatfolyosó is feljebb kerülhet, hogy a következő hetekre is maradjon mozgástér az egyhetes betéti rátában. Vagyis most kivételesen izgalmas lehet az elvileg nem kamatdöntő, valójában valószínűleg kamatdöntő ülés is.

Itthon csak egy részletes ipari statisztika marad szerdára, azonban a világban sorakoznak majd a fontos statisztikák. Elsősorban a kínai külkereskedelem és az amerikai infláció friss adata érdemel említést, utóbbi akár a dollár árfolyamában is hozhat heves mozgást, azon keresztül pedig a forint számára is lehet jelentősége.

Csütörtökön az MNB megtartja szokásos egyhetes betéti tenderét, kérdés, hogy a múlt heti 200 bázispontos emelés után tovább emelkedik-e a kamat. Ez elsősorban azon múlhat, hogyan teljesít a forint a hét első felében, ha hasonlóan heves gyengülést látunk a magyar devizától, mint a múlt héten, akkor nem nagyon lesz más választása a jegybanknak, mint tovább emelni az irányadó kamatot.

A KSH péntek reggel közli az építőipar májusi statisztikáját, miközben Kínában már a második negyedéves GDP-statisztika jelenik meg hajnalban. Délután pedig az amerikai kiskereskedelem friss adata adhat képet arról, mennyire lassul az USA gazdasága.

Címlapkép: Getty Images