Elárulta Szijjártó Péter, mennyi plusz gázt akarunk venni az orosz szerződésen felül

A külgazdasági és külügyminiszter a régiós országok külügyi vezetőivel folytatott nemzetközi sajtótájékoztatón azt is jelezte, hogy „a pénzügyi fedezet erre rendelkezésre áll” erre a plusz vásárlásra, így szavai szerint innentől kezdve már csak a gázforrások elérhetőségén múlik, hogy sikerül-e plusz gázt beszerezni és mennyit. Amint egy mai másik cikkünkben jeleztük: a Portfolio piaci információi szerint a plusz gázvásárlás fedezetéhez a kormány banki szindikált hitelfelvételben gondolkodik, amelynek mérete 1,1 milliárd euró körüli lehet a mostani extrém magas gázárak miatt.

A tárcavezető felhívta rá a figyelmet, hogy miközben számos uniós tagállam büszkén azt hirdeti, hogy már a saját kapacitása 70-80-90%-áig sikerült feltöltenie a gáztárolóit (az uniós átlag 62% fölé lendült, míg Magyarországon „csak” 44%-on áll), addig az sokkal fontosabb, hogy a betárolt gázmennyiség az éves gázfogyasztáshoz képest mit jelent. Ez viszont összeurópai szinten még nagyon alacsony, mindössze 16,7%, míg Magyarország ebből a szempontból jobban áll: 25,5%-os a rátánk, mivel idehaza az éves gázfogyasztáshoz (nagyjából 9 milliárd köbméter) képest kiugróan nagyok az összesített gáztárolói kapacitások (6,33 milliárd köbméter).

Érdemes megjegyezni, hogy egy közelmúltbeli brüsszeli nagy gázalku azt írta elő, hogy az előző 5 évi átlagos gázfogyasztás 35%-áig kell legalább feltöltenünk nekünk is a gáztárolóinkat, így tehát a plusz 700 millió köbméteres vállalás lényegében ezzel az uniós kötelezettséggel függ össze. Amint egy másik cikkünkben levezettük: a biztonsági/stratégiai gázkészlet mostani 938 millió köbméteres szintjét majd októberig 1,2 milliárd köbméterre meg kell (vissza kell) emelni, illetve emellett az egyetemes szolgáltató MVM Next-nek is október elsejéig 1,87 milliárd köbméter földgázt kell betárolnia. A kettő együtt 3,07 milliárd köbméter, ami az elmúlt 5 év tényleges éves gázfogyasztásának átlagához képest kb. kiadja az említett legalább 35%-os kötelező betárolási arányt.

A plusz magyar gázbeszerzés másrészt azzal a jól felfogott magyar kormányzati érdekkel is, hogy a télnek minél magasabb tárolói készletekkel menjünk neki az ellátási kockázatok minimalizálása érdekében, hiszen éppen ma reggelre hívott össze gázpiaci/energiapiaci veszélyhelyzet miatt tanácskozást Orbán Viktor is:

Szijjártó Péter jelezte azt is a tájékoztatón, hogy az Északi Áramlat 1 vezetékpáron most zajló tervezett leállítás miatt, illetve a feszült nyugat-európai gázpiaci helyzet miatt Ausztria felől az egyharmadára csökkent a szokásosnak a beérkező gázmennyiség, de közben a déli ágon (Török Áramlat, Szerbia felől) zavartalanul, a szerződés szerint jön a gáz, napi mintegy 30 millió köbméter. A tárcavezető tegnap is megerősítette, hogy a déli ágon lehet számítani a stabilabb gázszállításokra:

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (k), mellette Alexander Schallenberg osztrák (b2), Ivan Korcok szlovák (b), Jan Lipavsky cseh (j2) és Tanja Fajon szlovén külügyminiszter az öt közép-európai külügyminiszter találkozóján Budapesten, a Puskás Arénában 2022. július 13-án. MTI/Bruzák Noémi

Arra a kérdésre, hogy támogat-e a magyar kormány további uniós szankciókat az oroszok ellen Szijjártó jelezte, hogy most is zajlanak előkészítő jellegű egyeztetések Brüsszelben egy újabb szankciós csomagra, de újra megerősítette, hogy még csak tárgyalni sem hajlandó a magyar kormány az esetleges orosz gázembargóról, vagy arról, hogy a Gazprombankot, illetve a Gazpromot felvegyék a szankciós listára, mert ez a szállítások leállásához vezetne. Az is elhangzott társ külügyminiszterek felől: az, hogy most nem lehet az orosz gáz elleni embargót meghozni az nem jelenti azt, hogy később ne lehetne (amikor az országok sérülékenysége már csökken, megépülnek a szükséges infrastruktúrák az egyéb szállítási útvonalak felőli beszerzésekre).

Címlapkép forrása: MTI/Bruzák Noémi. Budapest, 2022. július 11.Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter napirend előtti felszólalásra válaszol az Országgyűlés rendkívüli plenáris ülésén 2022. július 11-én.