Orbán Viktor válságtanácskozást hívott össze ma reggelre a durvuló gázpiaci helyzet miatt

A háborús energiaárak és az európai energiaellátási problémák Magyarországra is kihatnak, ezért Orbán Viktor miniszterelnök szerda reggelre a Karmelita kolostorba összehívta a kormánykabinetet, amelynek tagjai a szakmai kabineteket vezető miniszterek - közölte az MTI-vel Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. Ezzel egyidőben Orbán Viktor Facebook -oldalán is megjelent egy fotó a mai tanácskozásról azzal az üzenettel, hogy "Energia-veszélyhelyzet Európában!".

Mi a fő üzenet?

Havasi elmondása szerint a kabinetvezetői értekezletet azért tartják, mert energia-veszélyhelyzet van Európában; az ukrajnai háború miatt emelkednek az energiaárak, és

az elmúlt napokban világossá vált, hogy az őszi-téli időszakban nem lesz elegendő gáz az Európai Unió országaiban

- mondta Havasi Bertalan.

Mi áll a háttérben?

Ezzel a sajtófőnök azokra a hétvégi német és francia kijelentésekre utalt, amelyek szerint félő, hogy az Északi Áramlat-1 gázvezeték a most zajló éves karbantartás után július 21-től újra se indul és benne van a pakliban az is (a francia gazdasági miniszter szerint ez a legvalószínűbb forgatókönyv), hogy az oroszok a következő időszakban akár teljesen leállítják az Európába irányuló gázszállításokat, legfeljebb a korábban megkötött hosszú távú gázvásárlási szerződéseket teljesítik. Mindez drámai következményekkel járhat magára a gázbeszerzésre nézve (elérhető mennyiség kérdéses a piacon), másrészt annak árára nézve (lásd lentebb).

Érdemes emlékeztetni rá, hogy minden uniós tagállamnak kötelezően lennie kell egy kidolgozott veszélyhelyzeti/kockázati tervének a földgázpiacra és a villamosenergia piacra is, amely egy rögzíti azt, hogy bizonyos események bekövetkezése esetén kinek, mikor, mit kell tennie. Ezt a gázpiac kapcsán legutóbb tavaly nyáron frissítette a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal (MEKH) a kormány jóváhagyásával, az árampiaci tervet pedig idén január legelején.

Az orosz gázellátás direktben már mintegy 12 uniós tagállamba megszűnt az elmúlt hónapok feszültségei miatt, így Európa számos országában már kihirdették a gázpiaci vészhelyzeti tervek első, vagy a németek esetén már a második fázisát is. Utóbbi egy másik jogszabályi beavatkozás miatt még megtiltotta, hogy a durva gázárak hatását a közműszolgáltatók direktben áthárítsák a fogyasztókra, de ez is benne van a pakliban, hogy ez is mérsékelje a fogyasztást, amelyre a kormányzati szervek hetek-hónapok óta egyre hangosabban kérik a németeket.

A napokban jelent meg egyébként a befolyásos brüsszeli Bruegel intézet gázpiaci elemzése, amely részletesen bemutatta, hogy az orosz gázellátási problémák esetén mely tagállam milyen problémákkal szembesülhet és milyen durva mértékben kellene visszafognia a gázfogyasztását, hogy kihúzza a telet.

A gázbeszerzés árára visszatérve amint az alábbi első grafikonunk mutatja, az Északi Áramlat 1 vezetékpáron a június közepén hirtelen 60%-kal csökkentett orosz gázszállítás 85 euró/MWh körülről durván megemelte a holland tőzsdén a gázárat (ez az európai benchmark), ma az augusztusi szállítású gáz ára 175 eurónál jár, tehát duplázódásról beszélünk, az egy évvel ezelőtti 35 euró körüli sávhoz képest pedig inkább hatszorozódásról, a tavalyi év első felére jellemző 15-20 euróhoz képest pedig durván tízszereződésről. Mivel a tavaly kötött hoszsú távú orosz-magyar gázszerződés is tisztán a TTF gázárhoz igazodik némi időbeli késleltetéssel, így ezt a brutális költségsokkot a magyar államnak (állami cégnek) is viselnie kell a rezsicsökkentés fenntartása mellett. Árilisban mintegy hétszeres volt a lakosság számára elérhető rezsicsökkentett gázár és az állam által ténylegesen kifizetett orosz gázár közötti különbség, ami elképesztő költségnyomás az állami büdzsében is.

Az említett orosz-magyar gázszerződés éves szinten 4,5 milliárd köbméternyi gáz importját rögzítette, amiből évi 1 milliárd köbméter jönne Ausztria felől, de az Északi Áramlat 1 gondjai azt is érintik (Mosonmagyaróvár felől már eddig is jócskán csökkent a naponta behozott orosz gázmennyiség, amit az oroszok az ígéretük szerint kipótolnak a másik irányból, a déli vezetéken keresztül Szerbia felől). Szerbia felől évi 3,5 milliárd köbméternyi gázt vennénk az eredeti szerződés szerint, további 1 milliárd köbméter érkezik a horvát kfk-i LNG-terminál felől (szintén orosz gáz) és emellett bő 1 milliárd köbméternyi saját magyarországi gázkitermelés is van, amit éppen most akar 2 milliárd köbméterre felpörgetni majd a kormány az új kapacitások üzembe helyezésével, beruházások segítségével. Jelenleg tehát az éves 9 milliárd köbméter körüli magyar gázfogyasztásból közel 7 milliárd van fedezve, a többit piaci alapon kellene fedezni és éppen a múlt héten adott utasítást a kormány arra, hogy további gázbeszerzésről is gondoskodnia kell az MVM-nek és az MSZKSZ-nek a gáztárolói kapacitások maximumának megcélzásáig. Ennek finanszírozása is komoly tétel, piaci hírek szerint akár 1 milliárd eurónyi tételt is kitehet, amire szindikált bankhitel felvételében gondolkodik a kormány a költségvetés kifeszítettsége miatt.

A gázárak elszállása az utolsó rugalmas kapacitás belépése miatt a piaci áramárakat is az égbe küldték, itt is sokszorozódás van a tőzsdei áramárakban éves alapon és a német zsinóráram árhoz nagypon hasonló szinten, tendenciában mozog a magyar ár is. Ez pedig szintén hatalmas költségsokk mind az államnak a rezsicsökkentés mellett, mind a versenyszektornak.

Címlapkép forrása: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher. A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor kormányfő (b4) és ötödik kormányának tagjai a kormány alakuló ülésén a Karmelita kolostorban 2022. május 24-én.