Európai energiaválság: durva lépések jönnek, 19 fokos irodák, leálló iparágak

Az Európai Bizottság a jövő héten mutatja be a gázellátási vészhelyzeti terv tervezetét, ami többek között tartalmazza a középületek és kereskedelmi épületek fűtésére ajánlott maximális hőmérsékleteket is. Az első részletekről már beszámolt a dpa.

Az Európai Bizottság jelenleg is dolgozik egy gázveszélyhelyzeti terven, ami több intézkedést tartalmaz az őszi vagy téli esetleges gázhiányra való reagálásra. Hivatalosan a Bizottság a jövő héten mutatja be tervezetet, több részlet azonban már előre ismertté vált, még ha a hivatalos bemutatásig még lehetnek is változások.

Ha most cselekszünk, egy hirtelen ellátási zavar hatása harmadával csökkenthető

- áll az első tervezetben, amit a dpa közölt.

A javaslatok között az alábbiak állnak:

Azoknak a vállalatoknak, amelyek helyettesíteni tudják a gázt, csökkenteniük kell a fogyasztásukat. A cél az ellátási láncok és a versenyképesség szempontjából különösen fontos iparágak védelme

A háztartásokat is arra ösztönzik, hogy önként kevesebb gázt használjanak. Az EU Bizottsága az októbertől márciusig tartó időszakra kiterjedt kampányokat is javasol a gázfogyasztás csökkentésére. Ezzel a magánháztartásokat kívánják felszólítani, hogy állítsák a termosztátot egy fokkal alacsonyabbra. Az uniós szintű gázellátási vészhelyzeti terv tervezetében az Európai Bizottság hangsúlyozta, hogy a háztartások az uniós jog értelmében védett fogyasztók. Ez azt jelenti, hogy őket érintené utoljára a gázadagolás. Ha azonban a villamosenergia-termelés veszélybe kerülne, az országok bizonyos védett fogyasztók fölé helyezhetnék a gázüzemű erőművek villamosenergia-ellátását. Az országok súlyos gázhiány esetén más fogyasztókra, például irodákra vagy bevásárlóközpontokra is kötelező fűtési vagy hűtési korlátozásokat írhatnak elő.

Konkrét javaslat, hogy a középületeket és a kereskedelmi épületeket kevésbé fűtsék, a Bizottság 19 fokos hőmérsékletet említ lehetséges felső határként. Brüsszel szerint az EU tagállamai számára lehetővé kellene tenni, hogy télen is beállíthassák ezt a csökkentett fűtési hőmérsékletet.

A Bizottság követi a német kormány azon elképzeléseit, hogy a vállalatokat pénzügyi ösztönzőkkel - például árverésekkel - motiválják a gázhasználat elhagyására. A vállalatoknak nemzeti támogatást kell kapniuk az egyéb energiaforrásokra való átálláshoz is.

A tervezet szerint az uniós tagállamok kormányainak arról is dönteniük kellene, hogy ellátási hiány esetén milyen sorrendben kényszerítik az egyes iparágakat a leállásra. A sorrendnek figyelembe kell vennie, hogy az üzem mennyire fontos, és hogy bezárása milyen hatással lenne az ellátási láncokra.

Címlapkép: Sean Gladwell, Getty Images